Interviu / Mihăiţă Pleşan: Sunt fericit că sfârşitul carierei mele a fost în Bănie!

Căpitanul Universităţii Craiova din anul revenirii pe prima scenă a României, Mihăiţă Pleşan, a împlinit astăzi 37 de ani. Fostul mijlocaş a acordat Gazetei de Sud un amplu interviu, în care a vorbit despre derbiul cu CFR Cluj, despre lupta pentru titlu şi despre percepţia lui despre fotbal.

GdS: La mulţi ani! Ce mai faci?



Mihăiţă Pleşan: Sunt bine, mulţumesc! Stau în jurul fotbalului, cu familia şi chestii din astea. În niciun caz nu departe de sport.

GdS: Zilele trecute ai scris pe facebook că nu a venit vremea să revii la Universitatea, la ce te-ai referit mai exact?



Mihăiţă Pleşan: De Universitatea Craiova totdeauna sunt aproape. Nu m-a sunat nimeni niciodată să mă întrebe dacă îmi doresc lucrul ăsta, dar au fost foarte mulţi fani care mi-au scris şi m-au întrebat de ce nu mă întorc. De aceea am şi postat atunci pe facebook, era pentru ei. Nu a venit încă timpul meu, aşa cum am scris acolo. Când o să vină… Eu sunt omul bun când sunt probleme, când trebuie să promoveze, chestii din astea.

„Universitatea şi CFR sunt favoritele principale la titlu“

GdS: Suntem în faţa unui derbi foarte important, cu mari conotaţii în clasament şi în lupta pentru titlu. Cum îl prefaţezi?



Mihăiţă Pleşan: Eu cred că una dintre cele două va câştiga campionatul! Nu este meciul ăsta decisiv, dar cred că Universitatea şi CFR sunt favoritele principale. Eu sper să câştige Craiova! Şansele sunt de 50%-50%, deşi mi-aş dori să fie de 100%. Un titlu pentru Craiova ar însemna enorm pentru suporteri, pentru oraş. Şi cred că anul acesta este cel mai aproape de titlu din ultimii 20 de ani.

GdS: Crezi că FCSB iese din cursă?



Mihăiţă Pleşan: Da, clar! Asta din cauza jocului pe care-l arată. FCSB-ul duce lipsă de un lider, în primul rând, şi asta se vede în teren.

GdS: Crezi că se mai schimbă ceva în privinţa play-off-ului în ultima rundă?



Mihăiţă Pleşan: Mi-aş dori să intre Viitorul în cele şase echipe din play-off. Oricare dintre celelalte două pot să iasă. Deocamdată, Astra nu a demonstrat anul ăsta că poate continua fotbalul bun de anul trecut. E o fluctuaţie foarte mare. Lipsa lui Budescu să însemne atât de mult pentru ei… Iar Gaz Metan Mediaş este o echipă care are zile şi zile, are şi ea fluctuaţii. Echipele astea pot câştiga cu oricine şi pot pierde cu oricine. Şi Viitorul la fel, dar eu mi-aş dori ca Gică Hagi să fie în primele şase. Este un om care a însemnat foarte mult în cariera mea.

„Liniştea în Bănie durează trei zile“

GdS: Şi la Craiova a fost o perioadă tumultuoasă şi cu oscilaţii de formă…



Mihăiţă Pleşan: La Craiova, întotdeauna vor fi perioade tumultuoase, dar în momentul ăsta băieţii sunt pe drumul cel bun. Universitatea şi CFR mi se pare că au jocul cel mai solid în prezent. De aceea mizez pe ele.

GdS: Revenind la derbi, cum crezi că va fi meciul de duminică seară?



Mihăiţă Pleşan: E foarte important ca într-un meci de genul ăsta, când ai o ocazie să marchezi. E clar că va fi un stadion plin şi va fi o mare presiune. Sper ca aceasta să fie pozitivă pentru Universitatea Craiova, să nu fie o presiune negativă asupra jucătorilor. Repet: este un meci foarte important, dar nu decisiv.

GdS: Publicul a fost la întâlţime şi anul acesta.



Mihăiţă Pleşan: Nu mă miră că Universitatea are cel mai numeros public din ţară şi contează mult. Fanii sunt incredibili. Deşi au momentele lor în care răbufnesc, sunt cei mai frumoşi fani din România.

GdS: Acum e linişte în Bănie, dar anul începuse cu tensiuni.



Mihăiţă Pleşan: Liniştea în Bănie durează trei zile… Aşa e zona. Publicul oltean fierbe, iubeşte, trăieşte la intensitate totul. Eu ştiu foarte bine ce-i acolo. Am trecut prin toate fazele acolo, de la agonie, la extaz. Sunt fericit că sfârşitul carierei mele a fost în Bănie. Ca sportiv, cred că am pus umărul la promovarea acestei echipe în Liga 1.

„Ăsta mi se pare punctul forte al Universităţii!“

GdS: Ce îţi place şi ce nu-ţi place la Universitatea de astăzi?



Mihăiţă Pleşan: Nu îmi place defensiva! Cred că mai are nevoie de jucători în zona aia, ca să fie cu adevărat puternică.

GdS: Păi tocmai l-a adus pe Dielna…



Mihăiţă Pleşan: Să ştii că nu sunt impresionat de el. Este un jucător care are totuşi o vârstă. Deşi, la nivelul la care este acum campionatul nostru, este posibil să facă faţă cu brio. Cred că trebuia adus un jucător mai tânăr şi pe care poţi să-l valorifici mai târziu şi care să te şi ajute mai mult timp. Nu trebuie să te gândeşti doar pentru acest sezon, ci şi la ce urmează, pentru că vrei să joci în cupele europene, nu? Aşa mi s-ar părea normal. Revenind la întrebare, îmi place cum arată mijlocul echipei în momentul ăsta. Mă refer la trioul Nistor – Mateiu – Cicâldău. Ăsta mi se pare punctul forte al Universităţii!

GdS: De atac ce spui?



Mihăiţă Pleşan: Mihăilă îmi place foarte mult. Este un jucător care, dacă îşi va menţine linia asta şi îl vor ajuta cei din club şi cei de lângă el ca să nu-şi piardă capul, va putea să facă multe lucruri frumoase. Şi nu doar pentru Universitatea Craiova, ci şi pentru echipa naţională. Dacă va mai pune puţină masă musculară va ajunge un jucător extraordinar. Pe Ivan îl ştiu foarte bine. L-am luat cu mine în cameră în anul promovării atunci. Andrei este un pic zăpăcit şi asta se vede şi în jocul lui. În momentul în care se va maturiza va ajunge un jucător excepţional la calităţile sale. Sperăm să facă lucrul ăsta cât mai repede.

Koljic este un marcator, dar nu este normal ca o echipă să stea într-un singur vârf. Dacă ar fi Messi sau Ronaldo aş înţelege, dar nu avem un astfel de jucător. Suntem chiar foarte departe, la ani lumină, şi mi se pare că lucrurile nu progresează. În România, în prezent, la nivelul foarte slab care este, dacă ai un grup puternic poţi câştiga campionatul.

„Papură este un antrenor care crede foarte mult în ideile lui. Şi are idei foarte bune!“

GdS: Ce părere îţi lasă antrenorul Corneliu Papură? Iată că echipa merge mult mai bine cu el, decât o făcea cu Piţurcă.



Mihăiţă Pleşan: Îl cunosc bine şi pentru mine nu este o surpriză. Dacă aş fi fost, şi au fost nişte alternative să mă duc preşedinte sau manager general la nişte echipe, să ştiţi că Papură era unul dintre favoriţii mei să preia postul de antrenor. L-am avut şi coleg, şi antrenor. În perioada în care am promovat el a fost în staff cu Ovidiu Stângă. Este un antrenor care crede foarte mult în ideile lui şi are idei foarte bune. Tot timpul eu am crezut în el.

GdS: Un campionat câştigat anul acesta crezi că i-ar aduce longevitate pe banca Ştiinţei?



Mihăiţă Pleşan: Nu! În Craiova nu poate exista aşa ceva. Şi nici în România! Păi dacă ne uităm ce se întâmplă în jur… Astăzi, un jucător ia cartonaş roşu şi după e dat afară! Mi se pare incredibil. Suntem departe de fotbalul adevărat. Noi, ca să putem face ceva, ar trebui să începem cu educaţia. De la cei mai mici. În România, noi încă nu vrem să implementăm asta şi să ajutăm sportivii să se dezvolte aşa cum se întâmplă afară. Dar vrem să ne batem cu ei. Când ne punem cu ei la masă vedem cât suntem de mici. Apoi ne întoarcem şi ne mulţumim că am luat bătaie doar cu 1-0 sau 2-0. Zicem că e bine că nu ne-au dat 5-0.

Din păcate, acolo suntem noi. Cine nu vrea să recunoască nu vrea. Întotdeauna o să spun asta, pentru că îmi doresc ca sportul românesc să crească. Şi eu cred că, dacă aveam oameni care să mă înveţe de bine la 20 de ani, puteam să fiu mult mai sus. Nu a avut cine să-mi spună, am câştigat bani mulţi de mic şi atunci o mai iei pe „arătură“. Nimeni nu te întreabă atunci ce o să faci peste 15 ani sau 20 de ani, după ce te laşi. Sau ce trebuie să faci, cum să fie conduita ta ca sportiv. Nimeni nu-ţi spune lucrurile astea. Toată lumea e lângă tine, cum e cazul lui Mihăilă, care e pe val, te pupă, te ia în braţe şi te aruncă în sus. Dar în momentul în care ai nişte sincope, toţi o să-ţi dea în cap. E foarte greu în momentele alea să găseşti metoda cum să ieşi. De aceea, îmi doresc să ajut, dacă pot.

