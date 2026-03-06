U Craiova, favorită în derby-ul cu Rapid, programat de Ziua Femeii

Sezonul regular al Superligii se încheie în acest weekend, cu o serie de partide interesante, dar fără emoții pentru echipele din parte de sus a clasamentului, știindu-se deja care sunt cele 6 care vor evolua în această ediție de play-off. Iată care sunt aceste și ce cote le oferă bookmakerii pentru a cuceri trofeul în 2026:

Universitatea Craiova – cota 2.75 Rapid – cota 4.00 Dinamo – cota 4.30 CFR Cluj – cota 6.00 U Cluj – cota 11.00 FC Argeș – cota 17.00

Rapid – Universitatea Craiova se joacă pe 8 martie

Lider în Superliga și calificată în semifinalele Cupei României, după victoria 3-1 în fața rivalei CFR Cluj, Universitatea Craiova este principala favorită la trofeu și pornește cu prima șansă în meciul de duminică, chiar dacă Rapid este gazda acestui meci ce se anunță extrem de interesant.

Duelul Rapid – U Craiova este capul de afiș pe lista cu meciuri fotbal azi, 8 martie, și este programat duminică seara, cu începere de la ora 20:00, pe Superbet Arena din Giulești. Tot duminică seara se joacă un alt meci extrem de interesant, însă în Serie A, acolo unde AC Milan și Inter Milan sunt din nou protagonistele celebrului Derby della Madonnina (ora 21:45).

Înainte de startul partidei, U Craiova ocupă prima poziție în clasament, cu 59 de puncte, iar Rapid este pe poziția a doua, cu 55 de puncte. Astfel, indiferent de rezultatul meciului, „Leii din Bănie” încep play-off-ul în calitate de lider și au șanse mari să câștige trofeul după 35 de ani.

Rapid – U Craiova: cotele la pariuri

Bookmakerii o văd pe Craiova favorită în meciul cu Rapid, cu o cotă de 2.50 la victorie, în timp ce un eventual succes al rapidiștilor este cotat cu 3.25. Cel de-al treilea posibil rezultat, cel de egalitate, este creditat cu 2.92.

În ceea ce privește numărul de goluri care s-ar putea înscrie, bookmakerii nu ne dau vești prea bune, deoarece, conform cotelor afișate, sunt șanse mai mari să vedem sub 2.5 goluri în meci (cota 1.70) decât minim 3 reușite (cota 2.18). Iar în ceea ce privește posibilitatea ca ambele echipe să marcheze, avem o cotă de 1.78, iar selecția pentru un meci în care nu înscriu ambele formații, cota este 1.98.

Cel mai probabil scor final cu care ar putea să se încheie derby-ul dintre Rapid și U Craiova este 1-1, selecție cotată cu 5.80 la casele de pariuri. Un meci nul are o cotă de 7.20, iar un 2-2, scorul cu care s-a terminat ultimul meci direct dintre cele două formații, are acum o cotă de 14.00.

Cele mai mari șanse să marcheze minim un gol în orice moment al jocului le au:

Steven Nsimba – 2.22

Assad Al Hamlawi – cota 2.47

Ștefan Baiaram – cota 3.15

Alex Dobre – cota 2.92

Daniel Paraschiv – cota 3.70

Denis Ciubotariu – cota 4.75

Notă: cotele la pariuri pot suferi ușoare modificări până la startul partidei.

Programul complet al ultimei etape din sezonul regular al Superligii

Sâmbătă, 7 martie

Ora 14.30: FC Metaloglobus București – UTA Arad

Ora 17.00: FC Botoșani – Petrolul Ploiești

Ora 20.00: FCSB – Universitatea Cluj

Duminică, 8 martie

Ora 14.30: Oțelul Galați – FC Hermannstadt

Ora 17.00: FC Argeș – Unirea Slobozia

Ora 20.00: FC Rapid – Universitatea Craiova

Luni, 9 martie

Ora 20.00: CFR 1907 Cluj – Dinamo București

Pe lângă meciul dintre Rapid și U Craiova, alte dueluri foarte interesante sunt FCSB vs U Cluj și CFR Cluj vs Dinamo. Partidele din Superliga sunt transmise în direct, ca de obicei, de canalele Digi, Prima și platforma de streaming Orange TV Go.