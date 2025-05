F1 / Lando Norris, mai fericit ca niciodată: „Mi-am îndeplinit unul dintre visele mele!“

Lando Norris, pilotul celor de la McLaren, a triumfat în Marele Premiu de Formula 1 din Monaco, bifând al doilea succes al sezonului, după cel obținut în Australia, și al șaselea din carieră.

Emoționat în momentul interviului, britanicul a mărturisit că o victorie la Monaco este sinonimă cu împlinirea unui vis din copilărie.

„Fantastic! A fost o cursă lungă și grea, dar distractivă. În cea mai mare parte a cursei, am putut să atacăm. Ultimul sfert a fost stresant, deoarece Leclerc era în spatele meu, iar Max în față. Totuşi, în final, am câștigat la Monaco. De mic copil am visat la asta, acum mi-am îndeplinit unul dintre visele mele. Cel mai greu a fost la final. În cea mai mare parte a cursei, totul a fost sub control, dar la final Max a accelerat și știam că, dacă va avea ocazia, Charles va ataca. Am încercat să-l las pe Max puțin mai în față, ca să pot ataca atunci când am nevoie. Sunt foarte fericit, toată echipa este fericită”, a comentat Lando.

Piastri: „Nu e deloc rău locul trei la Monaco“

Oscar Piastri a încheiat pe locul al treilea la Monaco, fără a avea însă șansa de a lupta pentru victorie cu coechipierul său de la McLaren, Lando Norris. La finalul cursei, australianul a declarat zâmbind că, dacă un loc trei este considerat un weekend slab, atunci înseamnă că este într-adevăr mulțumit de progresul echipei.

„Desigur, ar fi fost mult mai bine dacă aș fi câștigat. A fost un weekend dificil, de la antrenamente până la calificări. Am fost aproape, dar nu suficient pentru ceva mai mult. Per total, sunt mulțumit, avem la ce să lucrăm pentru când ne vom întoarce aici anul viitor, dar am luat puncte și încă un podium la Monaco, deci nu e deloc rău. Dacă acesta este un weekend prost, atunci nu e deloc rău. Felicitări lui Lando pentru weekend-ul excelent, dar și lui Charles care, ca de obicei, a fost din nou foarte rapid pe acest circuit“, a comentat şi Piastri.

