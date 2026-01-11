Măştile chirurgicale oferă protecţie insuficientă împotriva infecţiilor respiratorii

Experţi internaţionali cer modificarea ghidurilor privind echipamentul pe care ar trebui să îl poarte personalul medical din sănătate pentru a se proteja împotriva bolilor respiratorii de tip gripal, inclusiv Covid-19, potrivit news.ro.

Măştile chirurgicale utilizate pe scară largă în spitale şi clinici nu oferă protecţie adecvată împotriva infecţiilor respiratorii transmise pe cale aeriană, inclusiv Sars-CoV-2, virusul care provoacă Covid-19, iar personalul medical ar trebui să folosească în mod standard măşti cu grad înalt de filtrare în contactul direct cu pacienţii, susţine un grup internaţional de experţi.

Într-un document adresat directorului general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, autorii afirmă că nu mai există o justificare raţională pentru prioritizarea sau utilizarea măştilor chirurgicale în context medical, având în vedere protecţia limitată pe care acestea o oferă împotriva agenţilor patogeni aeropurtaţi. Ei subliniază, de asemenea, că este cu atât mai problematic ca unii profesionişti din sănătate să nu poarte niciun tip de protecţie facială.

Aproape 130 de miliarde de măşti folosite lunar în timpul pandemiei

În timpul vârfului pandemiei de Covid-19, la nivel mondial erau utilizate lunar aproximativ 129 de miliarde de măşti de unică folosinţă, atât de populaţia generală, cât şi de personalul medical. Cele mai răspândite au fost măştile chirurgicale, recomandate de majoritatea autorităţilor sanitare. Între timp, pe măsură ce au apărut noi date ştiinţifice, mai multe ţări au început să recomande măşti de tip respirator, considerate mai eficiente.

Autorii scrisorii propun ca măştile respiratorii concepute pentru filtrarea particulelor foarte fine, precum cele care respectă standardele FFP2 sau FFP3 în Europa ori N95 în Statele Unite, să devină norma în interacţiunile medicale faţă în faţă.

Potrivit acestora, o astfel de schimbare ar putea reduce numărul de infecţii atât în rândul pacienţilor, cât şi al personalului sanitar, cu efecte pozitive asupra absenteismului şi epuizării profesionale din sistemele de sănătate.

Profesorul Adam Finkel, de la University of Michigan School of Public Health, unul dintre iniţiatorii demersului, afirmă că măştile chirurgicale nu au fost concepute pentru a opri transmiterea agenţilor patogeni aerieni, ci pentru a preveni contaminarea câmpului operator de către personalul medical.

În opinia sa, comparaţia dintre măştile chirurgicale şi respiratorii este similară cu cea dintre o maşină de scris şi un computer modern, sugerând că primele sunt depăşite din punct de vedere tehnologic.

OMS recomandă utilizarea unei măşti cu trei straturi atunci când nu este posibilă păstrarea distanţei fizice. Majoritatea măştilor chirurgicale nu au un nivel de protecţie certificat.

Măştile respiratorii elimină 94% din particulele cu diametrul de 0,3 microni sau mai mare. Sunt concepute pentru a proteja purtătorul până la limita nivelului de protecţie pentru care masca este certificată.