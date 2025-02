25 de ani de la înființarea Spitalului de Neuropsihiatrie din Craiova, marcați printr-un dublu eveniment

Spitalul de Neuropsihiatrie din Craiova a sărbătorit vineri, 28 februarie, împlinirea a 25 de ani de la înființare printr-un dublu eveniment. Conducerea unității medicale a reunit echipa spitalului și câțiva invitați, pentru a marca momentul aniversar și, în același timp, a încheierea unui proiect important pentru spital, cu fonduri de 2,2 milioane lei – prin PNRR – pentru prevenirea și reducerea infecțiilor nosocomiale.

În cadrul proiectului prin PNRR, Spitalul de Neuropsihiatrie a achiziționat aparatură importantă pentru prevenirea și reducerea numărului de infecții intraspitalicești.

Actuala și fosta conducere au pus în oglindă trecutul și prezentul: „O schimbare esențială”

„Spitalul a evoluat, s-a transformat foarte mult în toți acești ani, activitatea medicală s-a îmbunătățit. Ne-au trecut pragul sute de studenți și medici rezidenți”, a transmis Mădălina Lăpădat, directorul Spitalului de Neuropsihiatrie.

”Trebuie să amintim cu acest prilej și o persoană care a avut un rol foarte important în acest spital și în dezvoltarea lui, dar și a psihiatriei în România și la nivel mondial, prof. Tudor Udriștoiu, care nu mai este printre noi”, a mai spus aceasta.

Prof. Udriștoiu a fost amintit și de primul manager al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie, Acad. Prof. Univ. dr. Dragoș Marinescu, invitat să spună câteva cuvinte.

„Mă bucur foarte mult de această aniversare cu atât mai mult cu cât strădania noastră în urma cu 25 de ani a fost una intensă pentru acordarea unui statut de îngrijire cât se poate de competentă și pentru a crește calitatea vieții pacienților cu boli psihice și neurologice. Am reușit împreună cu regretatul meu coleg, dr. Tudor Udriștoiu, să înființăm Societatea Română de Psihiatrie Biologică și Psihofarmacologie, care a ocupat un rol important la nivel mondial, domnul profesor devenind vicepreședintele Societății Mondiale de Psihiatrie Biologică și Psihofarmacologie. Am reușit să aducem în lumea medicală și universitară craioveană nume sonore din domeniu, de la prof. Mike Davidson până la prof. Pedro Rodriguez, pe atunci președintele Societății de Psihiatrie din SUA”, a povestit acesta.

„Ca un părinte care își vede copilul după 25 de ani, trebuie să spun că progresele sunt evidente. Este o schimbare esențială”, a mai adăugat.

Olguța Vasilescu: „De fiecare dată când se face bugetul, le spun managerilor de spital: Veniți, cereți, vi se va da”

Olguța Vasilescu a reiterat sprijinul municipalității pentru spitalele din subordine. Aceasta a spus că Primăria Craiova nu a refuzat niciodată propunerile de investiții în unitățile medicale

„Nu am făcut decât ceea ce trebuie, ce spune fișa postului. Poate ceva mai mult în ceea ce privește sectorul sanitar pentru că, din păcate, am avut în familie o situație cu tatăl meu care, având cancer, a avut o mulțime de alte boli asociate și a trecut prin toate spitalele craiovene. Dinainte de a fi primar știam cum arată toate aceste spitale, știam care sunt nevoile, știam ce înseamnă infecțiile nosocomiale, apropo de aparatura achiziționată prin proiectul PNRR. Și mi-am dorit să schimb ceva. De fiecare dată când se face bugetul, le spun managerilor de spital: Veniți, cereți, vi se va da. Nu a existat an în care ei să ceară ceva și să nu primească de la Primăria Craiova. Și iată că în curând vom avea și Spitalul Regional”.

Programe pentru scleroză multiplă și Parkinson și planuri pentru noi servicii medicale

Printre cei care au luat cuvântul s-au numărat și prof. Cornelia Zaharia, fostă șefă a secției de Neurologie, și prof. Carmen Albu, care a preluat această ștafetă și care coordonează în prezent Programul Național de Scleroză Multiplă.

„Vom continua programele, avem programul pentru scleroză multiplă, dar și pentru boala Parkinson în stadii avansate. Sperăm să aducem și noutăți în tratamentului AVC-ului prin tromboliză după amenajarea centrului de recuperare, pentru că și aici numărul pacienților este în creștere și media de vârstă a scăzut foarte mult. Compartimentul ATI va însemna un nou pas important pentru noi, ar fi extraordinar să îl putem deschide cât mai repede, mai ales că locurile de terapie intensivă în județ sunt destul de limitate pentru că pacientul neurologic prezintă multiple comorbidități și complicațiile pot fi numeroase”, a subliniat dr. Carmen Albu.

Spitalul de Neuropsihiatrie, important și pentru pregătirea viitorilor specialiști

La marcarea aniversării a fost invitat și prorectorul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, dr. Florin Anghelina, care a vorbit și el despre progresele înregistrate de unitatea medicală: „Am văzut în acest timp o evoluție fantastică atât a dotărilor cât și din punct de vedere administrativ. UMF împreună cu spitalul dumneavoastră au o colaborare foarte bună pentru pregătirea studenților noștri și a rezidenților.”

Istoria evoluției Spitalului de Neuropsihiatrie din Craiova

Istoria Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova este strâns legată de cea a Spitalului “Th. I. Preda”, fondat în anul 1870. În anul 1910 a fost inaugurată noua clădire a spitalului cu sediul în Calea București, actuala locație a Clinicii II Psihiatrie a spitalului. Din 1948 Spitalul Preda și-a schimbat denumirea în Spitalul nr. 2 Craiova, funcționând cu 70 de paturi pentru neurologie până în anul 1951 când apar în structură și secțiile de psihiatrie, moment în care instituția primește denumirea de Spitalul de Neuropsihiatrie nr.2 Craiova. În 1957 Spitalul de Neuropsihiatrie se unifică cu Spitalul de Boli Contagioase și TBC, formând Spitalul nr.3 “dr. Victor Babeș”.

În 1967 se produce separarea specialităților Neurologie și Psihiatrie. În clădirea vechiului spital “Th. I. Preda”(Calea București) rămâne numai secția de neurologie, cu 100 de paturi iar specialitatea Psihiatrie se mută în secția de la Podari. În anul 1987 se reușește mutarea sectiei de Psihiatrie în Craiova iar la Podari va funcționa o secție de cronici.

În anul 2000, secțiile de neurologie și psihiatrie vor forma o entitate separată: actualul Spital Clinic de Neuropsihiatrie Craiova.

