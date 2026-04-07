Kanye West se oferă să se întâlnească cu comunitatea evreiască din Marea Britanie după controversa Festivalului Wireless

Kanye West, cunoscut acum sub numele de Ye, a declarat că ar fi „recunoscător” să se întâlnească cu membrii comunității evreiești din Marea Britanie după controversa legată de rezervarea sa ca artist principal la Festivalul Wireless 2026.

Artistul a precizat că „a urmărit conversația din jurul Wireless și dorește să o abordeze direct”, adăugând că „singurul meu scop este să vin la Londra și să prezint un spectacol care aduce unitate, pace și iubire prin muzica mea.”

Ye s-a oferit să se întâlnească cu membrii comunității „pentru a asculta”, subliniind că schimbarea trebuie demonstrată prin acțiuni, nu doar prin cuvinte.

Controverse anterioare

Rapperul a stârnit indignare în ultimii ani prin comentarii antisemite, rasiste și pro-naziste, lansând inclusiv o melodie numită Heil Hitler și vânzând produse cu simboluri naziste.

În ianuarie 2026, într-o declarație publicată în Wall Street Journal, West și-a cerut scuze și a dat vina pe tulburarea bipolară pentru episoadele maniacale. De atunci, a încercat să revină în atenția publicului, susținând recent două concerte sold-out la stadionul SoFi din Los Angeles, cu apariții ale lui Travis Scott și Lauryn Hill.

Controversele Wireless și reacțiile comunității

Aparitia lui West ca headliner la Festivalul Wireless în iulie 2026 a generat critici, determinând retragerea mai multor sponsori și critică politică. Directorul festivalului, Melvin Benn, a apărat decizia, cerând oamenilor să ofere iertare, dar a recunoscut că nu s-a consultat cu comunitățile evreiești înainte de rezervare.

Benn a declarat că orice încercare a lui West de a interpreta Heil Hitler pe scenă va fi oprită imediat, iar Pepsi, sponsorul principal, s-a distanțat ulterior de eveniment.

Reacții oficiale și comunitare

Phil Rosenberg, președintele Consiliului Deputaților Evreilor Britanici, a criticat sprijinul lui Benn și a declarat că este dispus să se întâlnească cu West doar dacă acesta anulează concertele viitoare și demonstrează remușcare autentică.

Prim-ministrul Sir Keir Starmer a declarat că este „profund îngrijorat” de apariția lui West, potrivit BBC. Premieru a afirmat că „antisemitismul sub orice formă este abominabil și trebuie combătut ferm.”

Secretarul Sănătății, Wes Streeting, a numit scuzele lui West „vorbe egoiste și superficiale” și a acuzat festivalul că îi oferă rapperului o „frunză de smochin de credibilitate.”

