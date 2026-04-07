Craiova: Bărbat prins în flagrant pentru trafic de cocaină, arestat preventiv pentru 30 de zile

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova au reținut un bărbat de 36 de ani pentru trafic de cocaină. Acesta a fost prins în flagrant.

În perioada ianuarie – aprilie 2026, acesta ar fi procurat, deținut și vândut cocaină în județul Dolj. Prețurile vânzarea erau între 1.000 și 2.000 de lei per doză.

Prins în flagrant cu droguri

Pe 6 aprilie 2026, bărbatul a fost prins în flagrant în Craiova în timp ce vindea 5 doze de cocaină pentru suma de 2.000 de lei.

În urma percheziției domiciliare, polițiștii au găsit și alte doze de cocaină pregătite pentru vânzare, precum și mijloace de probă suplimentare.

Reținere și arest preventiv

La 6 aprilie, procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, potrivit IPJ Dolj.

Astăzi, 7 aprilie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Dolj a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat și de sprijinul jandarmilor de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj.

