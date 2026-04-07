(VIDEO) Șofer fără permis și băut, reținut după ce a provocat un accident în Dolj

Polițiștii din Breasta au reținut un bărbat de 37 de ani, din comuna Gogoșu, acuzat de conducere fără permis și sub influența alcoolului.

Incidentul a avut loc pe 29 martie 2026, pe DJ 606 C, în localitatea Sopot, după ce polițiștii au fost sesizați cu privire la un accident rutier soldat cu pagube materiale.

Din verificările efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că bărbatul nu a păstrat distanța laterală regulamentară și a intrat în coliziune cu un autoturism parcat pe strada principală.

Alcool peste limita legală și fără permis de conducere

În urma controlului, polițiștii au constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Mai mult, testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, analizele de laborator au confirmat o alcoolemie de 3,33 g/l alcool pur în sânge, un nivel extrem de ridicat.

Bărbatul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice necesare stabilirii exacte a alcoolemiei.

Reținut și dus în arest

În baza probelor administrate, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Acesta a fost introdus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. Bărbatul urmează să fie prezentat în fața procurorilor pentru dispunerea unei măsuri preventive.

