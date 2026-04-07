Cel puțin 10 morți în Gaza după atacuri israeliene și lupte între Hamas și o miliție susținută de Israel

Cel puțin 10 palestinieni au fost uciși în urma unor atacuri aeriene israeliene și a unor confruntări armate între Hamas și o miliție palestiniană susținută de Israel, potrivit surselor locale.

Incidentele au avut loc în apropierea taberei de refugiați Maghazi, unde luptele au izbucnit după ce membri ai miliției ar fi instalat un punct de control. Potrivit martorilor, forțele de securitate Hamas au atacat poziția, declanșând schimburi de focuri.

Ulterior, dronele israeliene ar fi intervenit pentru a sprijini miliția, lovind în mai multe rânduri ținte asociate Hamas. Nu este clar câte dintre victime au rezultat din atacurile aeriene și câte din confruntările de la sol.

Victime și situație critică în spitale

Un purtător de cuvânt al spitalului al-Aqsa din Deir al-Balah a confirmat că trupurile a cel puțin 10 persoane au fost aduse la unitatea medicală, în timp ce zeci de răniți au necesitat îngrijiri de urgență, unii fiind în stare critică.

Până în acest moment, nici armata israeliană, nici Hamas nu au oferit un punct de vedere oficial privind incidentul, iar succesiunea exactă a evenimentelor rămâne neclară.

Armistițiul fragil, tot mai aproape de colaps

Violențele au loc pe fondul unui armistițiu fragil între Israel și Hamas, fiecare parte acuzând-o pe cealaltă de încălcări repetate ale înțelegerii încheiate în urmă cu aproximativ șase luni, potrivit BBC.

Potrivit autorităților din Gaza, sute de palestinieni au fost uciși în atacuri israeliene de la intrarea în vigoare a armistițiului, în timp ce Israel a raportat pierderi în rândul propriilor trupe în urma atacurilor grupărilor palestiniene.

Negocieri blocate și tensiuni regionale în creștere

Unul dintre principalele puncte de blocaj în negocieri rămâne dezarmarea Hamas, cerută de Israel și susținută în planul de pace propus de Donald Trump.

Reprezentanții Hamas au respins categoric această posibilitate înainte ca Israelul să își respecte obligațiile asumate anterior. Purtătorul de cuvânt al aripii armate, Abu Ubaida, a declarat că organizația nu va renunța la arme „nici prin forță, nici prin negocieri”.

În același timp, conflictul din Gaza este tot mai strâns legat de tensiunile regionale mai largi, inclusiv implicarea Iran și a aliaților săi din Liban și Yemen.

Un conflict cu bilanț devastator

Războiul din Gaza a început după atacul lansat de Hamas asupra sudului Israelului pe 7 octombrie 2023, în urma căruia aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și sute luate ostatice.

Răspunsul militar al Israelului a dus la un bilanț extrem de ridicat în Gaza, cu zeci de mii de morți, potrivit autorităților locale, și a transformat conflictul într-unul dintre cele mai devastatoare din regiune din ultimele decenii.

