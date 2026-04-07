(VIDEO) Trei bărbați arestați după o înșelăciune prin metoda „Accidentul” în Craiova. O femeie de 83 de ani a pierdut peste 20.000 de lei

Polițiștii din cadrul Secției 2 Craiova au reținut trei persoane acuzate de înșelăciune prin metoda „Accidentul”, după ce au păcălit o femeie de 83 de ani din Craiova.

Incidentul a avut loc în luna ianuarie, când victima a fost contactată telefonic de un bărbat care s-a dat drept rudă și i-a spus că are nevoie urgentă de bani pentru o intervenție chirurgicală.

Convinsă de gravitatea situației, femeia a acceptat să ajute, iar ulterior un alt bărbat s-a prezentat la locuința acesteia pentru a ridica suma de aproximativ 20.060 de lei.

Suspecții, identificați și reținuți de polițiști

În urma investigațiilor, polițiștii au identificat trei suspecți: doi bărbați de 36 și 42 de ani din Constanța și un tânăr de 22 de ani din comuna Chirnogi.

Aceștia au fost conduși la audieri, iar ulterior, pe baza probelor administrate sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, au fost reținuți pentru 24 de ore.

Arest preventiv pentru 30 de zile

După prezentarea în fața instanței, judecătorii au decis arestarea preventivă a celor trei pentru o perioadă de 30 de zile.

Cazul readuce în atenție pericolul metodei „Accidentul”, una dintre cele mai frecvente forme de înșelăciune, în care infractorii profită de emoțiile victimelor pentru a obține sume importante de bani.

