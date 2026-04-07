(VIDEO) Dolj: Amenzi de peste 18.000 de lei și zeci de permise reținute după controale pe DN6

Polițiștii rutieri din Dolj au desfășurat, ieri, o acțiune de amploare pe DN 6, în intervalul orar 11:00–15:00. Acțiunea a fost pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor.

Oamenii legii au legitimat peste 120 de persoane și au verificat mai mult de 100 de autovehicule aflate în trafic.

Zeci de sancțiuni și permise reținute

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 90 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 18.000 de lei.

Totodată, au fost reținute 23 de permise de conducere și au fost retrase 3 certificate de înmatriculare.

Viteză excesivă și depășire ilegală

Printre cazurile depistate se numără și cel al unui bărbat de 50 de ani, din Alexandria. Acesta , care a fost surprins efectuând o depășire neregulamentară, încălcând marcajul continuu ce separă sensurile de mers.

Mai mult, acesta a fost înregistrat de radar circulând cu viteza de 143 km/h, mult peste limita legală, potrivit IPJ Dolj.

Șoferul a fost sancționat conform legislației în vigoare, iar polițiștii au dispus suspendarea dreptului de a conduce pe drumurile publice.

