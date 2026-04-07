JD Vance merge la Budapesta pentru a-l susține pe Viktor Orban într-o cursă electorală decisivă

Vicepreședintele SUA, JD Vance, urmează să ajungă în Ungaria pentru a-și arăta susținerea față de premierul Viktor Orban, aflat în fața uneia dintre cele mai dificile campanii electorale din cariera sa.

Vance este așteptat să participe la un miting electoral organizat la Budapesta, unde va apărea alături de Orban pe un stadion de fotbal, într-un moment crucial înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie.

Sprijinul american vine după ce Donald Trump și-a declarat public susținerea „completă și totală” pentru liderul ungar, consolidând relația apropiată dintre cei doi.

O competiție electorală mai strânsă ca niciodată

Alegerile din acest an sunt considerate cea mai mare provocare pentru Orban din ultimele decenii. Principalul său rival este Peter Magyar, fost membru al partidului Fidesz, care a fondat ulterior formațiunea de centru-dreapta Tisza.

Sondajele indică un avantaj semnificativ pentru opoziție, cu diferențe între 10% și 20% în favoarea partidului Tisza, ceea ce ridică semne de întrebare asupra viitorului politic al lui Orban.

Campania electorală este marcată de tensiuni puternice, acuzații reciproce și o polarizare accentuată a societății maghiare.

Energie, geopolitică și controverse

Relația strânsă dintre Orban și Trump datează din 2016, când liderul ungar a fost singurul din Uniunea Europeană care l-a susținut deschis pe acesta. În timp, colaborarea s-a consolidat, inclusiv prin acorduri privind energia și sancțiunile.

Ungaria rămâne una dintre puținele țări din UE care continuă să depindă masiv de resursele energetice rusești, precum petrolul livrat prin conducta Drujba și gazul transportat prin TurkStream. În contextul recentelor probleme, inclusiv întreruperea livrărilor și incidentele de securitate din regiune, guvernul de la Budapesta a fost nevoit să caute alternative și să utilizeze rezervele interne.

Situația s-a complicat și mai mult după descoperirea unor explozibili în apropierea conductei TurkStream, incident pe care autoritățile l-au catalogat drept tentativă de sabotaj.

Acuzații, scandaluri și miză uriașă

Campania lui Orban este construită în mare parte pe un discurs critic la adresa Ukraine și a președintelui Volodimir Zelenski, dar și pe teme legate de securitate și energie.

În același timp, opoziția îl acuză pe premier că ar exploata incidentele de securitate pentru a-și crește șansele electorale, inclusiv în colaborare cu lideri regionali precum Aleksandar Vucic.

Pe lângă aceste controverse, imaginea guvernului a fost afectată și de scurgeri de informații privind discuții private între oficiali ungari și reprezentanți ruși, ceea ce a amplificat tensiunile politice interne.

Alegerile de duminică ar putea redefini direcția politică a Ungariei și relațiile sale cu partenerii occidentali, potrivit BBC.

