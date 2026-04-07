Alertă aeriană în Tulcea după un nou atac cu drone al Rusiei în apropierea graniței cu Ucraina

În primele ore ale zilei de 7 aprilie, forțele Russia au lansat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei cu România.

Ca urmare a situației, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru activarea măsurilor de protecție a populației. La ora 00:58 a fost transmis un mesaj RO-ALERT către locuitorii din nordul județului Tulcea, avertizând asupra riscului aerian.

Drone monitorizate la graniță, fără încălcarea spațiului aerian

Potrivit autorităților, sistemele de apărare antiaeriană au urmărit două ținte aeriene care au evoluat în apropierea graniței, fără a pătrunde în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a fost menținută timp de aproximativ o oră și a fost ridicată la ora 01:46, după ce pericolul imediat a fost considerat încheiat.

Armata rămâne în stare de vigilență

Reprezentanții Ministerul Apărării Naționale au transmis că forțele armate rămân în continuare în alertă, menținând măsuri sporite de supraveghere și coordonare.

Aceste acțiuni vin pe fondul intensificării atacurilor rusești în proximitatea granițelor României, situație care continuă să genereze îngrijorare în rândul populației din zonele de frontieră.

