Cel mai decorat soldat în viață din Australia, arestat pentru presupuse crime de război în Afganistan

Ben Roberts-Smith, considerat mult timp cel mai decorat soldat în viață din Australia, a fost arestat pe aeroportul din Sydney. El urmează să apară în fața instanței, fiind acuzat de cinci capete de acuzare pentru crime de război, inclusiv omor.

Fost membru al forțelor speciale și decorat cu prestigioasa Cruce Victoria, Roberts-Smith a părăsit armata în 2013. El neagă toate acuzațiile, pe care le-a descris anterior drept „grave” și motivate de dorință de răzbunare.

Arestarea vine după ani de controverse și investigații, inclusiv un proces civil de defăimare finalizat în 2023, în care o instanță a stabilit că este „mai probabil decât nu” ca acesta să fi ucis mai mulți civili afgani neînarmați.

Investigații dificile și acuzații grave

Potrivit Australian Federal Police, faptele ar fi avut loc în Afghanistan între 2009 și 2012, în timpul misiunilor militare. Procurorii susțin că victimele ar fi fost deținuți neînarmați, executați fie direct de Roberts-Smith, fie la ordinul acestuia, potrivit BBC.

Cazul este parte a unei investigații mai ample declanșate după publicarea Raportului Brereton din 2020, care a identificat „dovezi credibile” privind uciderea ilegală a 39 de persoane de către trupe australiene de elită și a recomandat investigarea a 19 militari.

Pentru a gestiona aceste acuzații, autoritățile au creat Biroul Investigatorului Special, care se confruntă cu dificultăți majore: acces limitat la locurile faptelor, lipsa probelor fizice și imposibilitatea de a reveni în zonele de conflict.

Un caz simbol pentru armata australiană

Arestarea lui Roberts-Smith este considerată un moment crucial pentru justiția australiană, fiind unul dintre cele mai importante cazuri privind presupuse crime de război comise de militari ai țării.

Ben Roberts-Smith

În trecut, acesta era privit ca un erou național, după ce a fost decorat pentru acțiuni de curaj în luptă împotriva talibanilor. Însă imaginea sa publică a fost grav afectată după apariția acuzațiilor în 2018 și după pierderea procesului de defăimare, descris de presa australiană drept „procesul secolului”.

Hotărârile instanțelor civile au indicat implicarea sa în mai multe incidente violente, inclusiv execuția unor prizonieri și tratamente degradante aplicate victimelor.

Autoritățile subliniază însă că aceste acuzații vizează un număr foarte mic de membri ai forțelor armate, majoritatea militarilor australieni continuând să se bucure de respect și încredere publică.

