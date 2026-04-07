(VIDEO) Trump amenință Iranul cu distrugerea totală „într-o singură noapte” dacă nu acceptă acordul

Președintele SUA, Donald Trump, a lansat un nou avertisment extrem la adresa Iranului, afirmând că țara ar putea fi „eliminată într-o singură noapte” dacă nu acceptă un acord înainte de termenul limită impus de Washington. Miza principală o reprezintă redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice la nivel global.

Termenul limită stabilit de administrația americană expiră marți seara, iar Trump a subliniat că acordul trebuie să garanteze reluarea fluxului liber de energie prin Golf. În lipsa acestuia, liderul de la Casa Albă a sugerat că SUA ar putea lansa atacuri masive asupra infrastructurii iraniene.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute la Casa Albă. Trump a insistat că, deși există semnale că Iranul negociază „cu bună credință”, rezultatul rămâne incert.

Negocieri tensionate și riscuri globale

De partea cealaltă, Iranul a respins ideea unui armistițiu temporar și cere o încheiere definitivă a conflictului, precum și ridicarea sancțiunilor economice. În culise, discuțiile sunt complicate de dificultăți majore de comunicare, oficialii regionali afirmând că transmiterea mesajelor durează chiar și o zi.

Mai multe state, printre care Pakistan, Turcia și Egipt, încearcă să medieze conflictul, însă perspectivele unui progres rapid sunt reduse fără un armistițiu prealabil.

În același timp, Trump a continuat să adopte un ton dur, avertizând că Iranul ar putea fi împins în „Epoca de Piatră”, cu distrugerea podurilor și centralelor electrice. Experții în drept internațional atrag însă atenția că astfel de acțiuni ar putea constitui crime de război.

Critici la adresa aliaților și escaladarea conflictului

Pe lângă tensiunile cu Iranul, liderul american a criticat și aliații tradiționali ai SUA, inclusiv NATO și Marea Britanie, acuzând lipsa de sprijin în conflict, potrivit BBC.

Între timp, armata americană a intensificat operațiunile în regiune, efectuând peste 13.000 de atacuri asupra țintelor din Iran de la începutul războiului, potrivit datelor oficiale. Situația rămâne extrem de volatilă, iar următoarele ore ar putea fi decisive pentru evoluția conflictului.

