Billy Steinberg, compozitorul hitului „Like a Virgin”, a murit la 75 de ani

Compozitorul american Billy Steinberg, laureat Grammy și autorul unor piese care au marcat istoria muzicii pop, a murit la vârsta de 75 de ani. Familia sa l-a descris drept un „textier vizionar, soț devotat și unul dintre cei mai influenți compozitori ai epocii sale”.

Potrivit avocatului său, artistul s-a stins la Los Angeles, după ce fusese diagnosticat cu cancer, potrivit BBC. De-a lungul unei cariere de peste patru decenii, Steinberg a creat versuri care au ajuns în topuri și au fost interpretate de artiști precum Madonna, Whitney Houston, Celine Dion sau Demi Lovato.

„Like a Virgin” și începutul unei cariere legendare

Născut William Steinberg, compozitorul californian a început colaborarea cu muzicianul Tom Kelly la începutul anilor ’80. Momentul de cotitură a venit în 1984, când duo-ul a lansat piesa „Like a Virgin”, devenită rapid un fenomen global și un punct definitoriu în cariera Madonnei.

Ulterior, Steinberg și Kelly au semnat și alte hituri memorabile, precum „True Colors” pentru Cyndi Lauper, „So Emotional” pentru Whitney Houston sau „I Touch Myself” pentru trupa Divinyls.

Premii, colaborări și o moștenire muzicală durabilă

Familia artistului a subliniat că versurile lui Steinberg porneau adesea din experiențe personale, transformate apoi în imnuri universale. În 1996, compozitorul a câștigat un premiu Grammy pentru contribuția la albumul „Falling Into You” al lui Celine Dion, iar în 2011 a fost inclus în Songwriters Hall of Fame.

În anii 2000, a continuat să scrie piese de succes, printre care „Too Little Too Late” pentru JoJo și „Give Your Heart a Break” pentru Demi Lovato.

O viață dedicată muzicii

Familia lui Steinberg a transmis că, dincolo de distincțiile primite, pentru artist conta cel mai mult conexiunea cu publicul: „Magia de a auzi o mulțime cântând ceva ce odinioară trăia doar în caietul său”.

Billy Steinberg lasă în urmă soția sa, Trina, doi fii și doi copii vitregi, precum și o moștenire muzicală care continuă să influențeze generații de artiști și fani.

