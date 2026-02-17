Două persoane, reținute pentru ultraj după agresarea unei doctorițe din UPU Târgu Jiu. Spitalul condamnă violența, ancheta e preluată de procuror

Două persoane au fost reținute pentru ultraj, în urma agresiunii asupra unui medic din Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean Târgu Jiu, au informat marți reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu. Cazul este cercetat într-un dosar penal, iar investigațiile au fost preluate de un procuror.

Potrivit informațiilor transmise, medicul agresat este o doctoriță care lucrează în cadrul UPU.

Cum s-a produs agresiunea: aparținătorii au intrat neautorizat în zona medicală

Incidentul a avut loc în timpul acordării îngrijirilor unei paciente, pentru care fuseseră inițiate manevre terapeutice necesare stabilizării. Conform purtătorului de cuvânt al SJU Târgu Jiu, Mihaela Țicleanu, în timpul procedurii pacienta a devenit foarte agitată, iar aparținătorii aflați în zona de așteptare ar fi pătruns neautorizat în spațiul medical.

Un membru al familiei ar fi manifestat un comportament agresiv față de medic: doctorița a fost bruscată, împinsă, iar pe haine i-ar fi fost aruncată cafea.

Doctorița s-a accidentat după ce a alunecat: a avut nevoie de îngrijiri

În urma incidentului, a intervenit agentul de pază din UPU, iar personalul a apelat rapid poliția. În momentul în care a ieșit din salonul de Urgențe minore, medicul agresat a alunecat și a suferit un traumatism la membrul inferior, necesitând evaluare și îngrijiri medicale.

Reacția spitalului: „Condamnăm ferm orice formă de violență”

Conducerea spitalului a transmis că condamnă ferm orice formă de violență împotriva personalului medical, subliniind că astfel de comportamente afectează grav actul medical și pun în pericol atât cadrele sanitare, cât și pacienții.

De asemenea, conducerea unității a discutat cu personalul medical despre situație și despre măsuri de prevenire pe viitor, precum și cu reprezentanții firmei de pază, care au susținut că în timpul incidentului ar fi fost respectate procedurile de intervenție. Incidentul a fost semnalat organelor de poliție și este cercetat.

IPJ Gorj: dosar penal pentru ultraj și tulburarea ordinii publice. Măsuri suplimentare de securitate

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Potrivit IPJ Gorj, sesizarea a fost făcută pe 16 februarie, în jurul orei 21:10, iar în contextul incidentului s-a relaționat cu reprezentanții unității medicale, ai structurilor de jandarmi și ai firmelor de pază pentru consolidarea cooperării și stabilirea unor măsuri suplimentare de prevenție.

IPJ a reiterat și necesitatea ca personalul firmelor de pază să anunțe imediat poliția la orice situație care poate afecta ordinea și siguranța publică, pentru ca intervenția să fie promptă și riscul unor incidente similare să fie redus.

