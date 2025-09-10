Lidia Buble, agresată în plină stradă de o bătrânică: „Nu m-am așteptat în viața mea!“

Lidia Buble a avut un început de zi cu peripeţii, azi, în București. Solista se pregătea se meargă la un eveniment, iar pe drum, în timp ce se afla la volan, a oprit pe dreapta pentru a ajuta o femeie care era întinsă pe trecerea de pietoni. Nu s-a așteptat, însă, la ce a urmat, iar reacția femeii pe care a încercat să o ajute a lăsat-o mască.

Lidia Buble a intrat pe Instagram pentru a le povesti urmăritorilor incidentul din trafic.

„Trebuie să vă povestesc ce am pățit. Văd o doamnă pe o trecere de pietoni, întinsă pe jos. Era în vârstă, avea vreo 70-80 de ani, după cum părea. Și zic: ‘Vai, săraca bătrânică!’. Opresc lângă ea, avea multe bagaje pe lângă ea pe jos, și îi zic: ‘Doamnă dragă, vă ajut cu ceva? Sunteți bine?’. Mi-a zis să o ajut, mă dau jos din mașină, mă duc să o ajut și m-a bătut cu mătura. Când m-am dus lângă ea să o ridic, a început să dea în mine cu o mătură, dar isteric așa. Doamnă, dar ce aveți de v-a cășunat pe mine?!”, a povestit Lidia Buble pe InstaStory, mai mult amuzată și uimită de situație.

Mi-am dat seama după că doamna era așa (băută-n.r) și alte lucruri (sub influența substanțelor interzise-n.r.). Îmi zicea încontinuu să îi dau bani să își ia țigări, că ea a luat foc. Când am văzut-o, i-am zis: ‘Lasă-mă în pace că mare țeapă mi-ai tras”. N-am înțeles chestia asta. Nu m-am așteptat în viața mea să iau bătaie pe stradă cu mătura de la o bătrânică. Încă îmi revin din șoc. Nu îmi vine să cred”, a mai povestit Lidia, pe contul său de Instagram.

