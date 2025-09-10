29 C
Înmormântare cum rar s-a mai văzut în India! O tigroaică sălbatică, omagiată de localnici

De Tiberiu Cocora

Un eveniment inedit a avut loc într-un sat din Madhya Pradesh, India! Localnicii au organizat o înmormântare cum rar s-a mai văzut, nu pentru un om, ci pentru o tigroaică sălbatică pe nume **Collarwali**, care a trăit printre ei timp de 16 ani fără să atace vreodată pe nimeni.

Oamenii o numeau „Regina din Pench” și „Super Mama Tigrilor”, pentru că a adus pe lume nu mai puțin de 29 de pui în opt serii de nașteri, un record care a ajutat la refacerea populației de tigri din zonă.

Ceremonia a fost una plină de respect și emoție: flori, ritualuri tribale, o pânză albă și un rug de lemn. Focul a fost aprins de o femeie din comunitate, ca semn de recunoștință. Collarwali fusese și primul tigru din rezervație care a purtat un colier de monitorizare, ceea ce a permis cercetătorilor să îi studieze comportamentul.

A murit din cauze naturale, dar povestea ei a rămas un simbol al echilibrului dintre om și natură și al legăturii de respect care poate exista chiar și cu cele mai fioroase dintre creaturi.

