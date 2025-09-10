China va lansa în 2026 mașina electrică Mona! Prețul este accesibil

Compania chineză Xpeng intenționează să își aducă pe piețele internaționale gama Mona, destinată publicului larg, începând cu anul viitor, consolidând astfel competiția atât cu rivalii chinezi, cât și cu producătorii auto tradiționali din domeniul vehiculelor electrice.

Într-un interviu acordat marți pentru CNBC, directorul general He Xiaopeng a declarat că extinderea internațională a companiei se desfășoară mai rapid decât anticipase și a semnalat, pentru prima dată, că Xpeng este deschisă la achiziții de alți producători de automobile electrice.

Seria Mona a debutat în China anul trecut, odată cu modelul Mona M03, un coupe electric cu preț de pornire agresiv, de 119.000 yuani (sub 17.000 de dolari).

Potrivit lui He, gama va fi lansată în Europa anul viitor, iar până în 2026 compania plănuiește să ofere mai multe modele atât pe piața chineză, cât și pe cea europeană și globală. Aceste vehicule vor fi poziționate sub modelele premium Xpeng, precum P7 și G6, menținându-se în zona accesibilă.

În China, războiul prețurilor dintre producătorii de vehicule electrice și Tesla continuă, ceea ce a determinat autoritățile să încerce temperarea unei competiții excesive.

Citeşte şi: De ce nu ar trebui să bem apă minerală! Dinţii vor fi afectaţi în timp





