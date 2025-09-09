De ce nu ar trebui să bem apă minerală! Dinţii vor fi afectaţi în timp

Un medic stomatolog avertizează asupra efectelor ascunse ale apei carbogazoase asupra danturii, explicând de ce a renunțat complet la această băutură și de ce recomandă pacienților să facă la fel.

În viață, oamenii primesc doar două seturi de dinți, iar cel permanent trebuie protejat pe termen lung.

„Îngrijirea danturii este o misiune pe viață”, spun medicii, care atrag atenția că prevenția este mai ieftină și mai sănătoasă decât tratamentele costisitoare din viitor.

Dr. Ben Atkins, stomatolog în cadrul Oral Health Foundation, a subliniat că apa carbogazoasă nu face parte din obiceiurile lui zilnice.

„Nu o beau niciodată și le recomand și pacienților să nu o facă”, a declarat medicul.

Deși nu conține zahăr și nu este la fel de dăunătoare ca alte băuturi carbogazoase, apa minerală acidulată poate afecta dinții din cauza acidului carbonic.

„Este un acid foarte slab, dar tot acid rămâne și poate fi dăunător pentru dinți”, a explicat dr. Atkins, citat de DCNews.

Medicul a spus că a tratat pacienți care au pierdut până la 90% din coroana dinților, din cauza combinației dintre refluxul acid și consumul frecvent de băuturi carbogazoase.

Un studiu al Institutului Național de Sănătate a arătat că apa plată are un pH neutru (7), în timp ce cafeaua simplă ajunge la pH 5. Apa carbogazoasă se situează la un nivel asemănător, însă unele variante aromatizate, precum cea de lămâie, pot ajunge la pH 3, un nivel suficient de acid pentru a deteriora dantura.

Stomatologii recomandă câteva măsuri simple pentru a limita efectele:

– apa carbogazoasă să fie băută cu paiul, pentru a reduce contactul cu dinții;

– clătirea gurii cu apă plată după consum;

– evitarea periajului imediat după ce a fost băută, pentru a nu freca acidul în smalț.

