Werner Herzog, premiat la Festivalul de Film de la Veneția cu Leul de Aur pentru întreaga carieră

Regizorul german Werner Herzog, una dintre cele mai influente și îndrăznețe figuri ale cinematografiei mondiale, va primi miercuri un premiu special – Leul de Aur pentru întreaga carieră – la Festivalul Internațional de Film de la Veneția. Distincția vine în același timp cu premiera celui mai recent documentar al său, Ghost Elephants, despre o turmă pierdută în Angola.

Premiul va fi înmânat la ceremonia de deschidere de către legendarul regizor Francis Ford Coppola.

Un maestru al riscului și al explorării

În vârstă de 82 de ani, Herzog are la activ peste 70 de filme, remarcându-se încă din anii ’70–’80 cu producții de referință despre personaje megalomane și confruntări dramatice cu natura: Aguirre, mânia lui Dumnezeu (1972), Fitzcarraldo (1982) sau Nosferatu Vampirul (1979).

În ultimele decenii, regizorul a semnat documentare de impact, precum Grizzly Man (2005), Into the Abyss (2011) sau Into the Inferno (2016), filmat chiar în preajma vulcanilor activi.

Directorul artistic al festivalului, Alberto Barbera, a subliniat spiritul inovator al cineastului: „Werner Herzog nu a încetat niciodată să testeze limitele limbajului cinematografic, într-o căutare neobosită a unui adevăr superior și a unor noi experiențe senzoriale.”

O carieră polivalentă

Născut la München în 1942, Herzog a fost un pionier al Noului Cinema German și a colaborat intens, dar controversat, cu actorul Klaus Kinski, relație ce a dat naștere unor opere legendare. Cunoscut pentru refuzul de a filma în studiouri, a preferat locațiile extreme – Amazon, Sahara, Antarctica – care i-au devenit semnătură artistică, potrivit France 24.

În afara cinematografiei, Herzog a regizat spectacole de operă la Bayreuth și La Scala, a publicat poezie, proză și romane – cel mai recent fiind The Twilight World (2021) și un volum de memorii în 2023.

