Când va avea loc premiera filmului „Knives Out 3”, cu Daniel Craig

Netflix a dezvăluit data lansării şi un teaser trailer pentru „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”, regizat de Rian Johnson. Filmul marchează cea de-a treia parte a francizei care îl are pe Daniel Craig în rolul celebrului detectiv sudist Benoit Blanc. Cele trei secvenţe vor avea premiera în 12 decembrie pe platformă.

În teaser, Daniel Craig spune ameninţător „Crima imposibilă”, în timp ce sunt prezentate scene dramatice dintr-o biserică.

Detectivul trebuie să rezolve „crima perfectă”, o crimă „deghizată în miracol”, spune el în trailer. Într-un prim teaser difuzat în mai 2024, Daniel Craig a explicat că urmează să experimenteze „cea mai periculoasă investigaţie a sa”.

Din distribuţie fac parte Cailee Spaeny, Josh O’Connor, Mila Kunis, Andrew Scott, Glenn Close, Jeremy Renner, Thomas Haden Church, Daryl McCormack, Annie Hamilton, Kerry Frances şi Marcus Edward Bond, notează Ziare.com.

O anchetă poliţienească în tradiţia Agathei Christie, cu un simţ al umorului muşcător şi referinţe la evenimente actuale, „Knives Out” a reunit o distribuţie de patru stele în 2019 (Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Christopher Plummer). Continuarea, „Glass Onion”, i-a reunit pe Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Kate Hudson, Dave Bautista şi Ethan Hawke.

