Grecia: Cutremur de 5,3 pe Richter în largul insulei Creta

În zona maritimă a orașului Ierapetra din Creta, un cutremur a avut loc la scurt timp după ora 14:00. Potrivit Institutului Geodinamic din Atena, seismul a avut o magnitudine de 5,3 pe scara Richter, scrie publicația Kathimerini.

Cutremurul a avut o adâncime focală de 9,2 kilometri și s-a produs la 14 kilometri est de Chryssi, în largul Ierapetra. Din primele informații, seismul a fost resimțit în special în Heraklion și în estul insulei Creta, potrivit postului grec Skai.

