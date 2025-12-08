Dacia Sandero, pe primul loc în topul vânzărilor din Spania și Germania

Dacia Sandero este pe primul loc în topul vânzărilor din Spania și Germania. Dacia Sandero domină piața din Spania și nu mai poate pierde titlul de lider al vânzărilor auto în 2025, în timp ce modelele Bigster și Spring câștigă teren, iar Jogger și Duster pierd din popularitate.

În Germania, Dacia continuă să crească, vânzând peste 6.200 de mașini în noiembrie, consolidând poziția sa pe cea mai mare piață auto din Europa. Cu acest volum, vânzările totale ale mărcii au atins în primele 11 luni ale anului 60.755 vehicule, iar creșterea de la un an la altul a fost de aproape un sfert, respectiv 23,5%, una dintre cele mai mari din piață, arată Profit.ro.

SUV-ul Bigster are rezultate din ce în ce mai bune

SUV-ul Bigster are rezultate din ce în ce mai bune. În noiembrie au fost livrate 618 unități, iar pe toate cele 11 luni (mașina se livrează de fapt din mai – iunie) a ajuns la 3.734 de unități. În același timp, este indiscutabilă scăderea lui Jogger, cu 46% în noiembrie (373 unități) și cu 17,6% pe tot anul (5.659 unități), ca efect al concurenței directe pe care i-o face Bigster în clasa compactă.

O a doua victimă a lui Bigster pare că este Duster, care a avut în noiembrie o scădere de 13,8%, cu 1.038 de unități vândute. La ambele, Duster și Jogger, poate fi de vină și efectul anunțatelor facelift-uri și motoare noi, care au generat așteptare în piață. De asemenea, este de apreciat creșterea lui Spring, cu 43% în noiembrie și peste 200% pe tot anul, ajungând la aproape 2.000 de unități vândute, inclusiv cu ajutorul programului local de subvenții acordate mașinilor electrice.

Vânzări foarte bune pentru Sandero

Modelul a vândut în noiembrie 3.575 de unități, are o creștere de 19%, iar pe întreg anul a urcat la 35.824 de unități, avansul fiind de asemenea aproape 20%. Depășește cu 12.000 de unități Renault Clio și MG ZS, celelalte două modele populare din Spania, iar noutățile cu care va veni acest model în 2026 aproape că-i garantează încă un an de succes.

Germania aduce mărcii auto românești chiar mai multe autoturisme vândute. În fața marilor producător germani și a mărcilor din portofoliul acestora, Dacia a vândut în noiembrie, în Germania, 6.249 de autoturisme (+9,1%) cu circa 2.000 mai multe decât Citroen sau Fiat, cu peste 1.000 de unități mai multe decât Peugeot sau Kia, dar tot nu se poate compara cu volumele vândute de VW, Skoda sau SEAT, susținute de grupurile germane.

De la începutul anului, Dacia a reușit să vândă pe cea mai mare piață auto din Europa 65.706 autoturisme

În total, de la începutul anului, Dacia a reușit să vândă pe cea mai mare piață auto din Europa 65.706 autoturisme, adică mai multe decât în Spania, având un avans de 2,4% față de anul precedent. Bigster a devenit un model de bază pentru marcă, în această țară, apropiindu-se de volumele vândute de Duster și Sandero.