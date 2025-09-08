Volkswagen lansează noi modele electrice mai ieftine

Volkswagen speră că noile modele electrice accesibile o vor ajuta să ajungă la o cotă de piaţă de 20% pe acest segment în Europa, a afirmat directorul general al grupului german, Oliver Blume, înaintea Salonului auto de la Munchen, Germania, transmite DPA.

„Avem un obiectiv clar: o poziţie de vârf pe segmentul entry-level pe piaţa noastră internă din Europa”, a declarat Blume, notat de Agerpres.

Marţi va debuta la evenimentul de la Munchen, unul din cele mai mari din industria auto mondială, unde Volkswagen va lansa patru noi modele electrice, care vor ajunge pe piaţă în 2026. Ele includ ID Polo, cu un preţ de pornire de aproape 25.000 euro (29.300 dolari), în condiţiile în care Volkswagen are ca obiectiv majorarea vânzărilor de vehicule electrice (EV). În 2027 va fi lansat ID Every1, cu un preţ de pornire de aproximativ 20.000 euro.

De asemenea, grupul german are nevoie de o cotă de piaţă ridicată pe segmentul EV pentru a îndeplini cerinţele mai stricte ale UE privind emisiile, altfel se va confrunta cu amenzi ridicate.

Din motive de cost, toate cele patru modele vor fi produse în Spania, a anunţat compania.

Volkswagen susţine că este lider în domeniul vehiculelor electrice din Europa, cu o cotă de piaţă de 28%. Pe plan global, grupul a vândut aproape 466.000 EV în perioada ianuarie-iulie 2025, dintr-un total de 4,41 milioane.

Citeşte şi: (VIDEO) Președintele Cehiei, în vacanţă pe străzile din Craiova





