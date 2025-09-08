(VIDEO) Președintele Cehiei, în vacanţă pe străzile din Craiova

Imagini neașteptate pe străzile din Craiova. Petr Pavel, președintele Cehiei, se află zilele acestea în vacanță în România, potrivit unor surse din zona de siguranță națională. Oficialul ceh, cunoscut pentru pasiunea sa pentru motociclete, a ales să descopere țara noastră pe două roți.

Pavel este însoțit de garda sa personală, dar și de echipe de protecție românești, conform protocolului aplicat în cazul vizitelor unor șefi de stat străini, potrivit stiripesurse.ro.

Președintele ceh, văzut pe străzile din Craiova

Ia să-mi ziceți voi, pe cine vedeți în imaginile astea! Pe cine? pic.twitter.com/xxozwsmaEY — 🇷🇴 doratul – little bastard 🇺🇦 (@dorulets) September 8, 2025

După ce a traversat Moldova și Ardealul pe motocicletă, președintele ceh a ajuns acum în Oltenia, fiind văzut pe străzile din Craiova.

Vacanța sa în România se apropie însă de final: sursele menționează că, în una-două zile, liderul de la Praga urmează să părăsească țara.

