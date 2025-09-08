Ce arată cel mai recent sondaj despre viziunea pro-Occident a românilor

Potrivit unui sondaj INSCOP care analizează percepția românilor în ceea ce privește direcția de politică externă, mai mult de jumătate dintre români consideră că apartenența României la UE nu limitează prea mult independența națională

52% dintre români sunt de părere că apartenența României la UE nu limitează prea mult independența națională, în timp ce 38,1% sunt de părere că apartenența României la UE limitează prea mult independența națională.

Sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană limitează prea mult independența națională în special:

votanții PSD și AUR,

persoanele între 45 și 59 de ani și angajații la stat.

Consideră că apartenența României la Uniunea Europeană NU limitează prea mult independenta națională mai ales:

votanții PNL și USR,

persoanele cu studii superioare,

locuitorii din București și cei cu venit redus.

”Evaluarea confimă orientarea pro-occidentală a celei mai mari părți a populației României. Pe de altă parte, declinări ideologice interne, fie ele autentice, fie asemănătoare cu narațiunile subversive unor puteri ostile Uniunii Europene, influențează opiniile românilor cu privire la raportul național-european”, a spus Remus Ștefureac – director INSCOP Research.

Metodologie: Datele au fost culese în perioada 4-10 august 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1.107 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.



Sondajul INSCOP poate fi consultat AICI.

