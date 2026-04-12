Cum va fi vremea în săptămâna de după Paște

Cum va fi vremea săptămâna de după Paște? Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au emis prognoza pentru următoarea săptămână. Veștile sunt bune, ne așteaptă o săptămână în care temperaturile cresc față de săptămâna care se încheie astăzi.

Prognoza meteorologică pentru 13 – 14 aprilie

În țară valorile termice vor fi ușor mai mici față de cele normale pentru această perioadă. Excepție fac vestul și nord-vestul teritorului unde acestea se vor situa în jurul mediilor multianuale. Cerul va avea înnorări temporare, iar pe parcursul zilei izolat și trecător va ploua slab în sud-est. De asemenea, în Carpații de Curbură vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului (rafale în general de 50…60 km/h) și pe arii restrânse în rest (viteze de 35…45 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra în general între 12 și 18 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 și 12 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -4 grade. Dimineața și noaptea izolat vor fi condiții de ceață și va fi brumă îndeosebi în depresiuni.

Cum va fi vremea pe 14 și 15 aprilie

În țară vremea va fi în general apropiată de normal din punct de vedere termic în toată țara. Cerul va fi temporar noros și pe alocuri vor fi ploi slabe în regiunile sud-vestice și izolat în cele nord-vestice, iar în vestul Carpaților Meridionali precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului, cu rafale în general de 50…60 km/h, dar local și la cote mai reduse și în nordul, centrul și sudul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 21 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 și 10 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -3 grade. Izolat dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață și se va produce brumă îndeosebi în estul Transilvaniei.

Prognoza meteorologică pentru 15 – 16 aprilie

Valorile termice vor continua să crească ușor, astfel că vremea va deveni mai caldă în vestul, nordul și centrul țării și va fi apropiată de normalul perioadei în rest. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în sud-vestul teritoriului, unde doar izolat vor fi ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 23 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 și 10 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -2 grade, unde se va produce brumă. Izolat dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

Prognoza meteorologică pentru 16 – 19 aorilie

Regimul termic se va situa peste cel specific pentru această perioadă. Probabilitatea pentru ploi va crește în a doua parte a intervalului.

