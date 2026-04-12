ONU: Taxele impuse de Iran în Strâmtoarea Ormuz ar încălca dreptul internațional

Șeful Organizației Maritime Internaționale a declarat că orice încercare a Iranului de a percepe taxe navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz ar încălca dreptul internațional și ar trebui respinsă de comunitatea internațională.

Arsenio Dominguez a spus, într-un interviu acordat Al Jazeera, că rutele maritime internaționale nu pot fi supuse unor taxe sau restricții unilaterale, subliniind că astfel de măsuri ar crea un precedent periculos pentru transportul global.

„Țările nu au dreptul să introducă taxe pe aceste strâmtori”, a afirmat el, adăugând că transportul maritim internațional trebuie să rămână liber și previzibil.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor crescute dintre Statele Unite și Iran, după discuții de pace desfășurate recent în Pakistan, care s-au încheiat fără un acord. Vicepreședintele american JD Vance a declarat că Teheranul nu a acceptat termenii Washingtonului, inclusiv cerința de a renunța la dezvoltarea armelor nucleare.

Teheranul, la rândul său, a acuzat partea americană că a venit cu „cereri excesive” și a susținut că negocierile au fost afectate de lipsa de flexibilitate a Washingtonului.

Între timp, situația din Strâmtoarea Ormuz rămâne tensionată, iar traficul naval continuă să fie afectat de incertitudini, în contextul în care această rută este esențială pentru exporturile globale de petrol și gaze.

Dominguez a subliniat că revenirea la normalitate depinde de dezescaladarea conflictului, afirmând că înainte de izbucnirea tensiunilor recente, tranzitul prin strâmtoare se desfășura fără probleme.

El a adăugat că nu este nevoie de noi mecanisme de reglementare, ci de respectarea acordurilor internaționale deja existente, inclusiv a sistemului de separare a traficului maritim.

