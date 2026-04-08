Șoferul unui autocar cu pelerini a murit la Lourdes, călcat de propriul vehicul

Un șofer de autocar, în vârstă de 55 de ani, a murit duminică seară, în orașul francezLourdes, unde adusese un gup de pelerini din regiunea italiană Liguria. Bărbatul a fost accidentat motal de propriul vehicul.

Accidentul s-a produs cu puțin timp înainte de ora 21.00, potrivit presei locale franceze. Vehiculul, oprit pe o pantă și fără pasageri la bord, s-a pus în mișcare singur, în timp ce șoferul se afla afară.

Bărbatul a încercat să oprească autocarul, dar a fost lovit mortal. Autobuzul și-a continuat drumul până când s-a izbit de poarta unei locuințe.

Mai mulți martori la accident au încercat să-l ajute pe șofer, dar eforturile lor au fost în zadar. Paramedicii sosiți la fața locului nu au mai putut decât să declare decesul.

Autobuzul a fost confiscat. Autorităților judiciare franceze anchetează cazul.

