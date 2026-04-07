O româncă a bătut un bărbat din San Marino pentru un loc de parcare

Un bărbat de 40 de ani din San Marino a ajuns la spital după ce a primit un pumn în față de la o româncă, în timpul unei dispute pentru un loc de parcare.

Incidentul a avut loc într-o parcare din centrul istoric al orașului San Marino, în prima zi de Paște.

Bărbatul a vrut să-și parcheze mașina pe un loc pe care o româncă de 50 de ani încerca să-l țină ocupat în așteptarea partenerului. Văzând că mașina bărbatului din San Marino vine spre ea, a lovit cu pumnii capota. Bărbatul a coborât din mașină, iar femeia i-a dat un pumn în față.

La fața locului au intervenit poliția civilă și echipajele medicale de la 118. Bărbatul a fost dus la spital, recomandându-i-se câteva zile de îngrijiri medicale.

