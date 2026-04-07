Doi adolescenți, răniți după ce motocicleta lor a lovit un autoturism și a fost proiectată într-un tractor

Un băiat şi o fată, ambii în vârstă de 17 ani, au ajuns la spital, luni seară, după ce motocicleta pe care se aflau a fost implicată într-un accident rutier produs pe DN 7, la Simeria, judeţul Hunedoara. Băiatul care conducea motocicleta ar fi vrut să depăşească un autoturism, dar s-a lovit de acesta din lateral, motocicleta fiind proiectată într-un tractor care venea din sens opus.

Accidentul a avut loc, luni seară, pe DN 7, în oraşul Simeria.

Un adolescent, de 17 ani, din comuna Beriu, care conducea o motocicletă pe DN 7, din direcţia Orăştie-Deva, ar fi făcut o manevră de depăşire a unui autoturism condus de un bărbat, care circula regulamentar în faţa sa, pe acelaşi sens de mers.

„În timpul manevrei, motocicleta ar fi intrat în coliziune laterală cu autoturismul, ulterior fiind proiectată într-un autotractor, condus de un bărbat, de 38 de ani, din municipiul Deva, care circula regulamentar din sens opus, pe direcţia Deva–Orăştie”, a transmis poliția.

În urma accidentului, au fost răniţi tânărul de pe motocicletă şi o tânără de 17 ani, din municipiul Hunedoara, pasageră pe motocicletă.

Cei doi răniţi au fost transportaţi la Unitatea de Primiri Urgenţe, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Poliţiştii continuă cercetările în acest caz, pentru vătămare corporală din culpă.

