O femeie şi doi copii mici, răniți după ce un șofer nu a dat prioritate altui autoturism

O femeie şi două fetiţe de un an au fost rănite, luni seară, într-un accident rutier produs în municipiul Giurgiu, în care au fost implicate două autoturisme. Una dintre maşini era condusă de un şofer cu privire la care există suspiciunea că era drogat, transmite poliţia.

Accidentul s-a produs luni, în jurul orei 18.30, pe o stradă din municipiul Giurgiu.

Un bărbat, de 32 de ani, în timp ce conducea un autoturism, la intersecţia strada Gării cu bulevardul I.C. Brătianu, din municipiul Giurgiu, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de către un alt bărbat, de 41 de ani. În urma producerii evenimentului rutier, a rezultat rănirea unei femei, de 37 de ani, şi a doi copii minori, care au fost transportaţi la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale”.

Femeia şi cele două fetiţe de aproximativ un an au fost preluate de ambulanţe şi transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe.

Suspiciune de consum de droguri în cazul unuia dintre șoferi

Poliţiştii i-au testat pe ambii şoferi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În schimb, în cazul bărbatului de 32 de ani, testul privind consumul de substanţe psihoactive indică suspiciuni cu privire la posibila prezenţă în organism a unei substanţe psihoactive. Şoferul a fost dus la spital, pentru recoltarea de probe biologice, pentru a se stabili dacă şi testele de sânge confirmă prezenţa drogurilor.

În urma accidentului, a fost deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa substanţelor psihoactive.

