Un pasager a murit într-un accident provocat de un șofer băut, care a intrat cu mașina într-un cap de pod

Un bărbat de 57 de ani a murit într-un accident rutier produs luni seară, în comuna vranceană Urecheşti, provocat de un şofer care a părăsit locul accidentului. Acesta a fost găsit de polițiști acasă, cu o alcoolemie de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Accidentul a fost sesizat la ora 23.51, pe DJ 205B, în interiorul localităţii.

Un bărbat de 39 de ani, din Urecheşti, aflat la volanul unui autoturism, nu a adaptat viteza într-o curbă uşoară la dreapta, pe un carosabil umed, maşina a părăsit partea carosabilă şi s-a izbit violent de un cap de pod.

Pasagerul aflat pe bancheta din spate, în vârstă de 57 de ani, a fost găsit în stare de inconştienţă, iar cadrele medicale sosite la faţa locului au constatat decesul acestuia.

Şoferul nu a fost găsit la locul accidentului, însă poliţiştii l-au identificat ulterior la domiciliu. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat şi a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

