Misterele subterane ale Cambodgiei: vipere turcoaz, „șerpi zburători” și gecko necunoscuți ies la lumină

Peșterile calcaroase din nord-vestul Cambodgiei devin, tot mai clar, unele dintre cele mai fascinante „laboratoare naturale” ale planetei. În urma unui amplu studiu desfășurat între 2023 și 2025, cercetătorii au descoperit o serie de specii complet noi pentru știință: o viperă turcoaz, un așa-numit „șarpe zburător”, mai multe specii de gecko, dar și nevertebrate rare.

Aceste descoperiri nu sunt doar spectaculoase, ci și esențiale pentru înțelegerea biodiversității globale – și pentru protejarea unor ecosisteme fragile, încă puțin cunoscute.

„Insule ale evoluției” sub pământ

Peisajul carstic din Cambodgia, format prin dizolvarea rocilor calcaroase, creează un adevărat mozaic de peșteri, doline și cursuri subterane de apă. Fiecare deal și fiecare peșteră funcționează ca un ecosistem izolat, unde speciile evoluează independent.

Un șarpe zburător, documentat în timpul expediției

Biologii descriu aceste zone ca fiind:

„laboratoare naturale” ale evoluției,

spații unde aceleași procese se repetă, dar cu rezultate diferite,

locuri ideale pentru studierea adaptării speciilor.

Analizele ADN arată că populații aparent similare pot evolua diferit în funcție de micro-habitat, ceea ce face ca fiecare peșteră să fie unică.

Creaturi noi, unele încă fără nume

Printre cele mai interesante descoperiri se numără:

o viperă turcoaz – încă în curs de clasificare,

– încă în curs de clasificare, un „șarpe zburător” – capabil să planeze între copaci,

– capabil să planeze între copaci, mai multe specii de gecko , inclusiv unele cu adaptări unice,

, inclusiv unele cu adaptări unice, micro-melci și miriapode rare.

O specie de gecko identificată recent prezintă mai multe populații care evoluează diferit, deși trăiesc în zone apropiate – o dovadă clară a diversității genetice extraordinare din regiune.

Explorare la lumina lanternelor

Cercetarea acestor peșteri nu este deloc ușoară. Echipele au lucrat:

noaptea, când animalele sunt active,

pe teren accidentat, stâncos și periculos

ore întregi, căutând în crăpături, vegetație și pereți de stâncă.

Unele peșteri adăpostesc chiar și până la un milion de lilieci, însă cercetătorii au evitat aceste zone din motive de siguranță sanitară.

Biodiversitate spectaculoasă, dar fragilă

Pe lângă noile specii, cercetătorii au identificat și animale deja cunoscute, dar aflate în pericol:

pangolinul Sunda,

păunul verde,

macaci rari.

Totuși, aceste ecosisteme sunt amenințate de:

exploatarea calcarului pentru ciment,

defrișări,

incendii de vegetație,

turism necontrolat.

Problema majoră: unele specii ar putea dispărea înainte de a fi descoperite oficial, potrivit CNN.

„Am zgâriat doar suprafața”

Peștera Laang Spean din provincia Battambang, nord-vestul Cambodgiei

Cercetătorii avertizează că ceea ce a fost descoperit până acum este doar începutul. Aproximativ 9% din teritoriul Cambodgiei este acoperit de astfel de formațiuni carstice, iar o mare parte rămâne neexplorată.

Eforturile se concentrează acum pe:

protejarea acestor zone,

colaborarea cu autoritățile,

documentarea speciilor înainte de dispariție.

Mesajul specialiștilor este clar: nu poți proteja ceea ce nu cunoști.

