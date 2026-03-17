Sean Penn a lipsit de la Premiile Oscar 2026 ca să meargă în Ucraina

Sean Penn, care nu s-a prezentat duminică pentru a ridica premiul Oscar câştigat pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru filmul „One Battle After Another”, se află în Ucraina.

Un reporter AFP l-a văzut luni dimineață pe starul din „Mystic River” coborând dintr-o mașină neagră în centrul Kievului, anunță France24.

Penn – un susținător fervent al Ucrainei, care a vizitat țara de mai multe ori – a câștigat duminică al treilea său Oscar, dar nu a fost prezent la ceremonie. „Putem spune că se află în Ucraina, dar este o vizită personală; așa vede el lucrurile, că trebuie să fie în Ucraina”, a declarat pentru AFP un înalt oficial ucrainean, adăugând: „Vrea doar să sprijine Ucraina”.

Oficialul a spus că Penn – care a coregizat un documentar din 2023 despre Volodimir Zelenski – s-a întâlnit luni cu președintele ucrainean. Filmul, un portret admirativ al lui Zelenski despre ascensiunea sa de la comediant la lider de război, atunci când Rusia a invadat țara, în 2022, a avut premiera la Festivalul de Film de la Berlin în urma cu trei ani.

Prin interviurile lor, Penn și Zelenski au construit ceea ce amândoi au numit o prietenie strânsă. În 2025, Sean Penn și starul rock Bono au lansat un apel pasionat către Occident să susțină Ucraina, pozând la Festivalul de Film de la Cannes, pe covorul roșu alături de soldați ucraineni.

O a doua sursă a declarat pentru AFP că actorul „plănuiește să meargă pe front”, în estul Ucrainei.

