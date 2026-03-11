Tablou de Caravaggio, cumpărat de statul italian cu 30 milioane de euro

Statul italian a cumpărat o pictură realizată de maestrul baroc din secolele XVI–XVII, Caravaggio, pentru 30 de milioane de euro, una dintre cele mai mari sume plătite vreodată de Italia pentru o operă de artă.

Ministrul Culturii din Italia a declarat că lucrarea – un portret al clericului Maffeo Barberini, devenit ulterior papa Urban VIII – este de o „importanță excepțională”. Achiziția face parte dintr-un plan mai amplu prin care statul încearcă să împiedice ca opere de artă importante să ajungă în colecții private.

Pictura, realizată în jurul anului 1598, a fost păstrată într-o colecție privată din Florence și a fost prezentată pentru prima dată publicului la Roma, în 2024.

Caravaggio, celebru pentru tehnica sa de iluminare care făcea ca personajele din tablouri să pară vii, are aproximativ 65 de lucrări cunoscute care s-au păstrat până astăzi în întreaga lume, dintre care doar trei sunt portrete.

Tabloul a fost transferat în colecția permanentă a Palazzo Barberini – reședința istorică a familiei Barberini din Roma – unde a fost expus pentru prima dată.

Barberini a fost ales papă în 1623 și a rămas în funcție până la moartea sa, în 1644. El era cunoscut ca un important susținător al artelor.

Caravaggio, al cărui nume real era Michelangelo Merisi, a murit în 1610, la vârsta de 38 de ani.

Artistul era renumit pentru tehnica chiaroscuro, utilizarea dramatică a luminii și umbrei pentru a crea un realism psihologic profund în scenele violente pe care le reprezenta de obicei.

