ANAF începe să se ocupe de evazioniștii care dețin „bunuri de lux”

Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate și fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, a declarat într-o intervenție televizată că planul ANAF de a face controale simultane la firme și la persoanele fizice din spatele lor este „o direcție corectă”, însă astfel de verificări ar fi trebuit începute de mult timp.

Măsura la care se referă Biriș vizează în special cazurile în care antreprenori dețin bunuri de lux, precum mașini foarte scumpe, fără venituri declarate pe măsură sau prin firme cu cifre de afaceri mici. Specialistul spune că fenomenul este „partea vizibilă a aisbergului” și avertizează că astfel de practici creează concurență neloială pentru companiile care își plătesc taxele.

Controale fiscale pe domenii de activitate

ANAF și-a propus să organizeze controale fiscale pe domenii de activitate, anunțând în prealabil criteriile de selecție a contribuabililor. Instituția spune că vrea să treacă de la verificări extinse la controale țintite, bazate pe analiza de risc și pe datele colectate prin sistemele digitale ale Fiscului.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat că, în anumite situații, inspectorii vor verifica simultan atât compania, cât și persoana fizică asociată acesteia. „Pentru cei rămași în coadă, cărora le plac și mașinile de lux pe persoana fizică, generăm două controale, pe persoana fizică și pe entitate. Lipim societatea comercială de persoana fizică din spatele ei”, a spus acesta, la Conferința Anuală de Taxe PwC 2026.

Riscurile pentru firmele corecte, dacă ANAF amână controalele țintite și care sunt domeniile avute în vedere de inspectorii fiscali

„Sperăm să vedem și o eficiență crescută a acestor controale țintite”, a declarat Gabriel Biriș pe această temă, potrivit Digi24. Potrivit acestuia, centralizarea analizei de risc este o schimbare importantă, deoarece în trecut verificările erau inițiate la nivel local.

„Președintele ANAF a și menționat că analiza de risc acum se face centralizat, ca să nu mai irosească resurse la nivel local. Sunt oameni cu mașini de sute de mii de euro și fără venituri declarate. (…) Domnul președinte a mai menționat în trecut subiectul mașinilor de lux. Este unul care ar fi trebuit de mult timp să fie analizat de ANAF, în condițiile în care sunt oameni care au înregistrate mașini super scumpe, de multe sute de mii de euro bucata, și care nu au venituri declarate”, a mai punctat Biriș.

Cu toate acestea, există și situații, potrivit avocatului, în care firme cu venituri foarte mici achiziționează în folosul asociaților mașini extrem de scumpe care le depășesc cifra de afaceri cu mult.

„ANAF să colecteze ce trebuie colectat“

Întrebat de ce ANAF nu a folosit până acum aceleași pârghii, în condițiile în care legislația nu s-a modificat semnificativ, Biriș a declarat că ar trebui întrebați foștii președinți ANAF, precizând că în urmă „cu vreo șapte ani am fost surprins să văd, chiar în fața unui sediu ANAF, un SUV mare pe care scria “Cumpăr firme cu datorii la stat“ și un număr de telefon. Am făcut o căutare pe Google și am găsit câteva zeci de pagini de anunțuri. Nu numai cetățenii au nevoie ca ANAF să colecteze ce trebuie colectat, ci și companiile. Este foarte dificil să activezi într-un mediu economic complicat și să concurezi cu firme care nu își achită impozitele sau apelează la muncă la negru”, a spus Biriș.

În opinia sa, aceste practici pot duce chiar la falimentul firmelor corecte, care nu mai pot vinde și riscă insolvența „pentru că alții fură”.

ANAF va intensifica verificările în mai multe sectoare considerate cu risc fiscal ridicat

Amintim că ANAF a anunțat că va intensifica verificările în mai multe sectoare considerate cu risc fiscal ridicat, printre care HoReCa, transportul alternativ, serviciile de pază și casele de amanet.

În paralel, instituția mizează pe datele colectate prin sistemele digitale, precum e-Factura, SAF-T sau e-Transport, pentru a identifica contribuabilii cu risc fiscal ridicat. Reforma face parte din Planul Strategic ANAF 2025-2028, care urmărește transformarea controalelor fiscale într-un sistem bazat pe analiză de risc, digitalizare și utilizarea sistematică a datelor.

