Barcelona dublează taxa pentru turişti

Taxa turistică se dublează într-una din cele mai populare destinații de vacanță din Europa. Turiștii care vizitează Barcelona vor putea fi taxați cu până la 15 euro pe noapte, după ce administrația locală a majorat taxa turistică până la una dintre cele mai ridicate valori din Europa.

Decizia a fost luată în încercarea de a reduce supraturismul și a ajuta la finanțarea construcției de locuințe accesibile, scrie Reuters.

Parlamentul regional din Catalonia a aprobat miercuri o lege care prevede dublarea taxei plătite de oaspeții hotelurilor din Barcelona, începând din luna aprilie, până la un nivel maxim cuprins între 10 și 15 euro pe noapte. Acum, taxa pe care o plătesc turiștii care se cazează în Barcelona este cuprinsă între 5 și 7,5 euro pe noapte, în funcție de categoria hotelului.

Un sejur de două nopți pentru un cuplu la un hotel de patru stele ar putea costa cu 45,60 euro mai mult

Un sejur de două nopți pentru un cuplu la un hotel de patru stele, categoria în care sunt clasificate aproape jumătate dintre toate hotelurile din Barcelona, ar putea costa cu 45,60 euro mai mult, deoarece autoritățile locale vor putea percepe până la 11,4 euro pe noapte pentru fiecare persoană. Oaspeții hotelurilor de cinci stele ar putea fi taxați cu până la 15 euro pe noapte, iar pasagerii croazierelor vor continua să plătească în jur de 6 euro, scrie Reuters, conform Agerpres.

Proteste ale locuitorilor cu privire la numărul mare de turiști

Autoritățile din Catalonia încearcă să găsească o modalitate prin care să răspundă protestelor din ce în ce mai vehemente ale locuitorilor cu privire la numărul mare de turiști, despre care spun că împing în sus prețurile locuințelor prin creșterea numărului de locuințe care sunt închiriate pe termen scurt în scopuri turistice.

Un sfert din veniturile strânse de pe urma taxei turistice vor ajuta la rezolvarea crizei locuințelor din oraș, conform textului legii.

Barcelona a anunțat deja planuri de a interzice închirierea pe termen scurt a locuințelor

Barcelona a anunțat deja planuri de a interzice închirierea pe termen scurt a locuințelor din 2028. Între timp, cei care închiriază o locuință pe termen scurt vor plăti un impozit de 12,5 euro pe noapte, în creștere de la 6,25 euro în prezent.

Înainte de creșterea taxelor, Barcelona se clasa pe locul 11 în clasamentul platformei de închirieri Holidu pentru anul 2025, după Amsterdam, unde turiștii plăteau cel mai mult din Europa, cu 18,45 euro pe zi.

Barcelona este vizitată anual de aproximativ 15,8 milioane de turiști

Barcelona este vizitată anual de aproximativ 15,8 milioane de turiști. De asemenea, orașul se numără printre primele patru locații din lume pentru conferințe, potrivit consiliului consultativ al turismului, iar participanții la conferințe nu vor fi scutiți de la plata taxei turistice.

Citeşte şi: Părinții care au în grijă cel puțin doi copii minori ar putea fi scutiți complet de plata impozitului pe venit