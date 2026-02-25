Un proiect de lege aflat în drum spre votul final în Camera Deputaților propune o schimbare radicală în fiscalitatea românească: părinții care au în grijă cel puțin doi copii minori ar putea fi scutiți complet de plata impozitului pe venit.

Inițiativa nu este doar o modificare tehnică a Codului fiscal, ci o încercare de a transforma „povara” financiară a creșterii unui copil într-un avantaj concret la salariul lunar, vizând aproximativ 1,2 milioane de contribuabili activi.

Ce condiţii trebuie îndeplinite

Pentru a beneficia de această scutire, părinții trebuie să obțină venituri din salarii și să nu depășească un plafon anual brut de 150.000 de lei, ceea ce corespunde unui salariu lunar de aproximativ 12.500 de lei. În plus, procesul de aplicare este gândit să fie simplu și puțin birocratic: părinții vor depune la angajator o declarație pe proprie răspundere, însoțită de documentele care atestă că au în întreținere cel puțin doi copii.

Impactul asupra bugetului unei familii este semnificativ. Pentru un părinte cu salariul mediu brut prognozat pentru 2026, de aproximativ 8.500 de lei, după reținerea contribuțiilor la pensii și sănătate, baza impozabilă ajunge la 5.525 de lei. În prezent, statul reține 10%, adică 552,5 lei, sumă care, în urma acestei legi, rămâne integral în familie. Într-un an, economia totală pentru o familie cu doi părinți eligibili poate depăși 13.000 de lei, echivalentul unui al 13-lea salariu, notează TVR Info.

Modele externe

România nu este prima care experimentează astfel de măsuri. În Polonia, programul „Family 500+” și scutirile de taxe pentru familiile cu patru copii au contribuit la creșterea nivelului de trai. În Ungaria, mamele cu patru copii beneficiază de scutire pe viață de la impozitul pe venit, iar cele cu doi sau trei copii primesc reduceri semnificative. Diferența majoră a proiectului românesc este că acesta vizează părinții începând cu al doilea copil, într-un efort de combatere a sărăciei infantile, care afectează în prezent unu din trei copii din România.

Impactul bugetar este subiectul unor dezbateri aprinse

Impactul bugetar este subiectul unor dezbateri aprinse. Inițiatorii estimează un minus de aproximativ 8 miliarde de lei anual la bugetul de stat, dar argumentează că acești bani se vor întoarce imediat în consum, susținând companiile locale și generând TVA. De asemenea, se mizează pe „activarea” părinților care ar putea prefera să muncească legal pentru a beneficia de scutire, reducând astfel munca la negru și dependența de ajutoarele sociale pasive.

Citeşte şi: (VIDEO) Cum va arăta lotul 1, de 10 kilometri, din autostrada Craiova – Filiași