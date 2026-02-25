(VIDEO) Cum va arăta lotul 1, de 10 kilometri, din autostrada Craiova – Filiași

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova anunță că, începând de miercuri, aduce în prim-plan proiectul autostrăzii Craiova – Filiași, un obiectiv major de infrastructură pentru sud-vestul țării. Va asigura o conexiune rapidă între Craiova și nordul județului Dolj. Proiectul are perspectivă de continuare spre Târgu Jiu și vestul României. Autostrada este considerată un pas important pentru modernizarea infrastructurii rutiere din regiune.

„Astăzi prezentăm, în animație grafică 3D, Lotul 1 al Autostrăzii Craiova – Filiași

• Lungime: aproximativ 10 km

• Profil: autostradă – două benzi pe sens, bandă de urgență, separare mediană

• Elemente importante: noduri rutiere, pasaje, poduri și lucrări complexe pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului

• Rol strategic: scoaterea traficului greu din zona urbană, reducerea timpilor de deplasare și creșterea gradului de siguranță rutieră

„Acest prim lot reprezintă fundația unui proiect esențial pentru dezvoltarea economică a Olteniei. Infrastructura modernă înseamnă mobilitate, investiții și oportunități pentru comunitate. Fiecare kilometru construit consolidează legătura dintre regiune și marile axe de transport naționale”, spun cei de la DRDP Craiova.

Cine va construi lotul 1 din Autostrada Craiova – Filiași

CNAIR a desemnat, pe 3 iulie 2025, asocierea turco-română Ozaltin Insaat Ticaret VE Sanayi A.S. (lider) – Strade Bauunternehmung SRL – Infravi SRL câștigătoare a contractului pentru lotul 1 cu o valoare de 1,4 miliarde lei.

Contractul ar putea fi semnat după aprobarea bugetului pe 2026.

Pe traseul în lungime de 10,3 km se vor construi inclusiv:

– un nod rutier (Craiova Nord), prin care se asigura conexiunea cu DN65F.

– 22 de lucrări de artă, printre care 1 pasaj (peste DEx12) și 2 viaducte (peste nodul Valea Ursoaia),

– două parcări de scurtă durată (fiecare dintre acestea dotate cu câte 8 locuri de parcare cu posibilitate de încărcare rapidă a autoturismelor electrice).

Noul drum de mare viteză va fi construit între Craiova și Filiași la profil de autostradă

Acest lot face parte din sectorul construit la profil de autostradă al drumului de mare viteză Craiova – Târgu Jiu (110 km) și va ocoli zona de nord a Municipiului Craiova.

Noul drum de mare viteză va fi construit între Craiova și Filiași la profil de autostradă, iar de la Filiași la Târgu Jiu, la profil de drum expres.

