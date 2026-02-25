Ședințe psihologice obligatorii pentru agresori. Legea a fost adoptată de Parlament

Parlamentul României a adoptat o lege care introduce obligația participării la ședințe de consiliere psihologică pentru persoanele care au comis fapte de agresiune.

Legea adoptată miercuri de Camera Deputaților obligă persoanele pe numele cărora este emis un ordin de protecție pentru violență domestică să facă cel puțin o ședință de psihoterapie pe lună. În plus, autoritățile locale trebuie să ia legătura cu victimele violenței domestice pentru a le informa despre posibilitatea de a prelungi ordinul de protecție emis de autorități.

Legea a fost inițiată de parlamentari de la PSD, PNL, USR, UDMR. La Camera Deputaților, forul decizional, au fost 273 de voturi pentru, 2 contra și 11 abțineri. Legea merge acum spre promulgare la președintele Nicușor Dan, potrivit hotnews.ro.

Nerespectarea noii legi se sancționează cu amendă de la 5.000 și 10.000 de lei.

Prevederi pentru agresori și drepturi pentru victime

Pe scurt, legea introduce următoarele prevederi pentru agresori și drepturi pentru victime:

autoritățile locale trebuie să contacteze victima în termen de 3 zile de la emiterea ordinului de protecție, pentru a o informa ce drepturi are;

cu 14 zile înainte de expirarea ordinului de protecție autoritățile locale trebuie să contacteze victima pentru a o informa cum poate cere prelungirea ordinului de protecție, dacă e cazul;

instanța trebuie să impună agresorului să facă consiliere psihologică sau internarea voluntară pe timpul ordinului de protecție. Ședințele de consiliere psihologică nu pot fi mai rare decât una pe lună.

în 5 ore de la emiterea ordinului trebuie să fie informate și autoritățile locale despre emiterea ordinului, pentru ca victima să poată primi consilierea necesară.

Inițiatorii proiectului de lege spun că este nevoie de aceste noi reguli având în vedere numărul mare de cazuri de violență domestică înregistrate în România.

