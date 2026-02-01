Scandal fără precedent în Norvegia: fiul vitreg al prințului moștenitor, judecat pentru viol

Marius Borg Høiby, de 29 de ani, va apărea în fața tribunalului districtual din Oslo într-unul dintre cele mai mari procese penale din Norvegia din ultimii ani. Pe durata celor șapte săptămâni de audieri, instanța a interzis fotografierea inculpatului, însă interesul mediatic este major.

Absența familiei regale de la proces



Prințesa moștenitoare Mette-Marit a apărut în emisiunea anuală NRK, „Anul cu Familia Regală”, în ziua de Crăciun din decembrie

Nici mama sa, prințesa moștenitoare Mette-Marit, nici tatăl său vitreg, prințul moștenitor Haakon, nu vor fi prezenți în sala de judecată. Palatul regal a subliniat că Marius Borg Høiby nu este membru al familiei regale și nu deține un statut oficial.

Acuzații grave: viol, agresiune și infracțiuni legate de droguri

Un proces penal de amploare, cu acuzații grave, aduce presiune publică fără precedent asupra monarhiei norvegiene

Høiby se confruntă cu 38 de capete de acuzare, inclusiv violul a patru femei, agresiuni fizice, amenințări, distrugere de bunuri, consum și trafic de droguri, precum și infracțiuni rutiere. Dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă de peste 10 ani de închisoare.

Detalii din rechizitoriu

Potrivit procurorilor, unele dintre faptele de viol ar fi avut loc între 2018 și 2024, inclusiv în reședința oficială a părinților săi vitregi. Una dintre acuzații se referă la un act sexual comis în timp ce victima dormea, situație care, conform legislației norvegiene, se califică drept viol.

Mărturii și impactul asupra victimelor

Doar una dintre femei poate fi identificată public. Este vorba despre fosta iubită a lui Høiby, influencerul Nora Haukland, ale cărei acuzații fac parte din rechizitoriu. Alte victime, în mare parte persoane obișnuite, vor trebui să își prezinte experiențele intime în fața instanței și a presei.

Reacțiile apărării și ale familiei

Avocații lui Marius Borg Høiby susțin că acesta nu recunoaște majoritatea acuzațiilor, în special cele legate de violență sexuală. Prințul moștenitor Haakon a transmis un mesaj public de empatie față de femeile implicate, afirmând că familia sa este conștientă de dificultățile prin care acestea trec.

Sănătatea prințesei Mette-Marit și contextul delicat

Procesul are loc într-un moment dificil pentru familia regală. Prințesa moștenitoare Mette-Marit suferă de fibroză pulmonară severă și se pregătește pentru un transplant de plămâni, starea sa de sănătate fiind prioritară pentru familie.

Un moment critic pentru imaginea monarhiei norvegiene

Scandalul este considerat de analiști drept cel mai grav cu care s-a confruntat vreodată familia regală a Norvegiei, potrivit BBC. Succesiunea de controverse recente a amplificat criticile publice și a pus sub semnul întrebării rolul și transparența instituției regale.

