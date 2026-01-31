2.9 C
Jaf și tortură în Gorj. Un bărbat de 30 de ani a fost legat și lovit de trei tineri

De Maria CERNĂTESCU

Un bărbat de 30 de ani din județul Gorj a fost jefuit și torturat de trei tineri, care l-au legat de un scaun și l-au agresat fizic și verbal. Victima a reușit să ceară ajutor abia a doua zi, după ce agresorii i-au luat telefonul. Polițiștii au reținut unul dintre agresori, iar ceilalți doi sunt cercetați sub control judiciar. Iată despre ce este vorba!

sursa:https://www.gorjonline.ro/

Agresiunea filmată de agresori

Incidentul a avut loc în județul Gorj și a fost surprins chiar de cei trei tineri. În imaginile video se vede cum bărbatul este legat de un scaun și lovit cu pumnii și picioarele. Agresorii l-au umilit verbal și i-au luat telefonul pentru a împiedica contactarea poliției. Potrivit anchetatorilor, cei trei consumaseră alcool înainte de atac.Cei trei au fost prinşi după ce bărbatul a reuşit să anunţe poliţia. Doi dintre agresori, de 23 şi 25 de ani, sunt acum cercetaţi în libertate, sub control judiciar, iar al treilea, în vâstă de doar 17 ani, a fost reţinut pentru 24 de ore.

