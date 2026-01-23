Tort fără coacere cu biscuiți, iaurt și piersici

Ingrediente: Pentru blat: 200 g biscuiți Petit Beurre, 100 g unt topit şi răcit;

Pentru spuma de iaurt: 250 ml smântână pentru frișcă, 300 g iaurt gras, 25 g zahăr pudră, 100 g lapte condensat, 18 g gelatină, 1 kg piersici, 2 nectarine mari

Mod de preparare:

Se macină biscuiții bine şi se amestecă cu untul lichid, ca la cheesecake. Se întinde compoziția într-o tavă rotundă de tort (cu diametrul de 24 cm), tapetată cu hârtie de copt, și se presează bine cu un pahar. Se dă la frigider pentru 30 de minute.

Într-un bol se pune gelatina, se acoperă cu apă rece și se lasă la hidratat.

Piersicile se curăță, se toacă bucăți și se fac pireu cu blenderul.

Smântâna rece se mixează bine, apoi se încorporează în ea iaurtul, zahărul pudră, laptele condensat și piureul de piersici.

Gelatina se încălzește ușor pe baine-marie şi se amestecă bine. Se adaugă peste crema de smântână, mixând uşor circa un minut.

Se oprește puțină compoziție pentru ornat, iar restul se toarnă peste blatul de biscuiti, intercalat cu nectarinele tăiate cubulețe mici. Se decorează cu spumă și felii de piersici și se lasă la frigider peste noapte.

Sursa: cookpad.com