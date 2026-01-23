1.2 C
Craiova
vineri, 23 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăMagazinTort fără coacere cu biscuiți, iaurt și piersici

Tort fără coacere cu biscuiți, iaurt și piersici

De Gazeta de Sud

Ingrediente: Pentru blat: 200 g biscuiți Petit Beurre, 100 g unt topit şi răcit;

Pentru spuma de iaurt: 250 ml smântână pentru frișcă, 300 g iaurt gras, 25 g zahăr pudră, 100 g lapte condensat, 18 g gelatină, 1 kg piersici, 2 nectarine mari

Mod de preparare:

Se macină biscuiții bine şi se amestecă cu untul lichid, ca la cheesecake. Se întinde compoziția într-o tavă rotundă de tort (cu diametrul de 24 cm), tapetată cu hârtie de copt, și se presează bine cu un pahar. Se dă la frigider pentru 30 de minute.

Într-un bol se pune gelatina, se acoperă cu apă rece și se lasă la hidratat.

Piersicile se curăță, se toacă bucăți și se fac pireu cu blenderul.

Smântâna rece se mixează bine, apoi se încorporează în ea iaurtul, zahărul pudră, laptele condensat și piureul de piersici.

Gelatina se încălzește ușor pe baine-marie şi se amestecă bine. Se adaugă peste crema de smântână, mixând uşor circa un minut.

Se oprește puțină compoziție pentru ornat, iar restul se toarnă peste blatul de biscuiti, intercalat cu nectarinele tăiate cubulețe mici. Se decorează cu spumă și felii de piersici și se lasă la frigider peste noapte.

Sursa: cookpad.com

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA