Cartonașe Pokémon foarte rare, furate dintr-un magazin din New York

Cartonașe Pokémon rare și extrem de valoroase au fost furate de la magazinul „The Poke Court” din New York, valoarea unora dintre acestea fiind astronomică.

Incidentul a avut loc miercuri, 14 ianuarie, în jurul orei locale 18.45, chiar în timpul primului eveniment comunitar organizat de acest start-up. În timp ce membrii comunității Pokémon erau adunați pentru a crea carcase personalizate pentru cartonașele lor preferate, trei indivizi au jefuit magazinul, scrie indy100.com.

Imagini surprinse de camerele de supraveghere au surprins momentul în care atacatorii au îndreptat ceea ce par a fi arme de foc către persoanele din magazin. În timpul jafului, o vitrină din sticlă a fost spartă cu un ciocan și din ea au fost luate mai multe „slab-uri” (cartonașe gradate și sigilate în carcase de protecție).

„Slab-urile” sunt carcase de protecție pentru cartonașele gradate, care au rolul de a le conserva starea și de a le atesta autenticitatea.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în timpul jafului, iar Departamentul de Poliție din New York (NYPD) continuă investigațiile în acest caz.

Iată câteva dintre cardurile furate și valorile acestora, conform secțiunii „Highlight” a companiei și datelor furnizate de PriceCharting:

– Treecko holo, EX Team Rocket Returns, Grade 8 – $3,591.95

– Mudkip holo, EX Team Rocket Returns, Grade 8 – $4,494.00

– Charizard holo, first edition, ungraded – $5,197.26

– Pikachu holo, EX Holon Phantoms, ungraded – $1,613.33

– Charizard holo, Mysterious Mountains, Grade 10 – $23,000.00

– Ho-oh holo, Pokemon Skyridge, Grade 9 – $3,950.00

– M Charizard EX holo, Pokemon Generations, Grade 10 – $2,437.19

Au fost furate și două pachete gradate: un pachet XY Double Crisis Foil – Groudon (gradat cu nota 8) și un pachet EX Legend Maker Foil – Arcanine (tot de nota 8).

Prejudiciul total a fost estimat la aproximativ 100.000 de dolari, potrivit poliției.

NYPD a cerut ajutorul comunității de colecționari pentru a raporta orice încercare de vânzare a acestor pachete cu seriile specifice pe platforme precum eBay.

