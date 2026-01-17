-3.3 C
Donald Trump se răzbună și mărește taxele vamale pentru țările care susțin Groenlanda… până când îi va fi vândută!

De Daniela Moise

Preşedintele american Donald Trump a anunțat astăzi că va impune noi taxe vamale – de până la 25% – produselor provenind din opt ţări europene, „până la vânzarea totală a Groenlandei”, relatează AFP.

„Începând de la 1 februarie”, Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Franţei, Germaniei, Regatului Unit, Olandei şi Finlandei li se vor aplica o suprataxă de 10% mărfurilor trimise în Statele Unite, a scris președintele american pe rețeaua sa, Truth Social.

„La 1 iunie 2026, taxele vamale vor creşte la 25%” şi se vor aplica „până când se încheie un acord de vânzare completă şi integrală a Groenlandei”, ameninţă el.

Prin aceste noi suprataxe, el speră ca „această situaţie potenţial periculoasă să se termine rapid“.

„Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Olanda şi Finlanda s-au dus în Groenlanda cu un scop necunoscut (…). Aceste ţări, care fac un joc foarte periculos, şi-au asumat un risc inacceptabil”, scrie în acest mesaj lung miliardarul republican.

„După secole, a venit timpul ca Danemarca să o dea – pacea mondială este în joc! China şi Rusia vor Groenlanda, iar Danemarca nu poate face nimic”, scrie Donald Trump.

