Un recidivist eliberat în decembrie a furat cinci brățări de aur de la amanet

Un bărbat a fost prins de poliţişti după ce a furat cinci brăţări din aur în valoare de peste 10.000 de lei, dintr-o casă de amanet din Bucureşti. Trei dintre brăţări au fost recuperate. Bărbatul, care este recidivist şi fusese eliberat din penitenciar în decembrie 2025, a fost reţinut pentru 24 de ore.

Momentul furtului a fost surprins de camerele de supraveghere din amanetul respectiv. Autorul este Năpârcă Gică-Alexandru, recidivist și eliberat din penitenciar în luna decembrie 2025.

Fapta ar fi fost comisă pe 15 ianuarie 2026, în jurul orei 12.20. Persoana vătămată a sesizat poliția a doua zi, iar oamenii legii au demarat verificări care au dus la identificarea suspectului, cunoscut cu antecedente de natură infracțională.

Bărbatul a fost depistat cu sprijinul polițiștilor Secției 24 și reținut pentru 24 de ore. Trei dintre cele cinci brățări au fost recuperate, cercetările continuând pentru restituirea prejudiciului integral.

Citește și: Un diamant albastru foarte rar, descoperit într-o mină din Africa de Sud