Brigitte Bardot a fost înmormântată în cimitirul marin din Saint-Tropez

Funeraliile fostei actriţe Brigitte Bardot, simbol internaţional al cinematografiei devenită purtătoare de cuvânt a cauzei animalelor, au avut loc astăzi la Saint-Tropez. Vedeta a fost înmormântată în cimitirul marin al oraşului, în aplauzele admiratorilor.

Ceremonia religioasă a început puţin după ora 11.00, la Notre-Dame de l’Assomption, şi a durat aproape o oră şi jumătate, înainte de înhumarea în intimitate.

Pe esplanada bisericii Notre-Dame de l’Assomption, Mireille Mathieu şi-a exprimat tristeţea. „Pentru mine, Brigitte Bardot este Franţa. Avea această frumuseţe a sufletului şi această frumuseţe fizică”, a mărturisit cântăreaţa. „Astăzi, o voi însoţi pentru a-mi lua rămas bun, dar voi cânta, desigur”, adaugă ea emoţionată. Paul Belmondo a fost prezent la înmormântare.

Ultimul rămas bun adus lui B.B. a fost organizat „fără fast”, ferit de privirile curioase, cu câteva sute de persoane invitate de Fundaţie, printre care şi Marine Le Pen.

După muzica din filmul „Mépris”, compusă de Georges Delerue, miercuri, în biserica Notre-Dame de l’Assomption din Saint-Tropez, au răsunat cântece. Mireille Mathieu a interpretat mai întâi a capella „Panis Angelicus”, de César Franck. Apoi Vincent Niclo, ale cărui cântece erau apreciate de Brigitte Bardot, a interpretat „Ave Maria” de Gounod. „Brigitte Bardot era cea mai frumoasă femeie din lume”, a mărturisit Mireille Mathieu, foarte emoţionată, înainte de ceremonie. „Avea această frumuseţe a sufletului şi această frumuseţe fizică”. Omagiul muzical a continuat cu Gipsy King, care au însoţit cu chitarele lor sicriul.

Familia lui Brigitte Bardot a refuzat funeraliile naționale

Emmanuel Macron, pe care actriţa nu-l aprecia prea mult şi pe care îl numea chiar „malefic”, a trimis împreună cu soţia sa un buchet mare de flori la biserica Notre-Dame de l’Assomption. Preşedintele Republicii, care propusese un omagiu naţional – refuzat de familia actriţei – nu s-a deplasat la Saint-Tropez.

Unicul fiu al lui Bardot, Nicolas-Jacques Charrier, în vârstă de 65 de ani, a depus o coroană de flori, în special mimosa, cu un mesaj scurt: „Pentru mama”.

După înhumare, a fost prevăzut un „moment de împărtăşire, prietenie şi omagiu public” deschis tuturor, în jurul orei 14.30, pe esplanada Pre des pêcheurs. În cadrul acestui omagiu public organizat de Fundaţia „Bardot”, au putut lua cuvântul şi persoane anonime. Imagini din filmele actriţei au fost difuzate.

Înainte de funeralii, la microfonul BFMTV, compozitorul Alexandre Desplat a salutat „o mare artistă”. „Când eşti îndrăgostit de cinema, nu poţi să o ignori pe Brigitte Bardot. A fost o artistă minunată, cred că toţi regretăm că şi-a încheiat cariera foarte devreme”, a adaugat el.

Brigitte Bardot a murit de cancer

Brigitte Bardot a murit la 28 decembrie 2025, la vârsta de 91 de ani.

„Nu merita să sufere”, a explicat Bernard d’Ormale, ultimul soţ al lui BB. Vedeta a fost răpusă de cancer, potrivit declaraţiilor soţului său pentru Paris Match.

BB, simbol al cinematografiei devenită pasionată susţinătoare a cauzei animalelor, „a rezistat foarte bine celor două operaţii suferite pentru tratarea cancerului care a răpus-o”, a relatat Bernard d’Ormale.

